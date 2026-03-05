Сезон паводков начался: затоплен первый дом, людей эвакуируют

Запрос на эвакуацию VUGD получила от полиции самоуправления около десяти часов утра. Спасатели добрались до здания с помощью спасательной доски и вывели обоих жителей в безопасное место. Территория оказалась затоплена, так как участок расположен в низине, где скапливается талая вода, а промерзший водоотводной канал препятствует ее отводу, пояснили в VUGD.

Как сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, ответственные сотрудники следили за ситуацией с этим домом с прошлой субботы. Социальная служба поддерживала связь с жильцами.

В воскресенье им доставили продукты питания — тогда они еще отказывались эвакуироваться. Сейчас эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь.

Период весенних паводков в этом году прогнозируется с 5 марта по 15 апреля. Этой зимой в Латвии снежный покров и ледяной слой на реках значительно толще, чем в другие годы. Это может повлиять на ход весенних паводков, и во многих местах при повышении уровня воды есть и риск наводнения.

В этом году жителей на территориях риска будут предупреждать о возможных наводнениях через систему сотового оповещения. VUGD готова к спасению и эвакуации жителей.