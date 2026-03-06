В среду, 4 марта, Министерство обороны Швеции сообщило о подписании меморандума между десятью европейскими странами — документ подписали Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция.

Главная цель документа — разработать практические механизмы временного перемещения людей через сухопутные границы в случае войны или крупного кризиса. Планирование включает организацию транспорта, вопросы пограничного контроля, создание эвакуационных коридоров, а также организацию приёма и регистрации населения. Особое внимание уделяется защите наименее защищённых групп населения.

В заявлении Швеции подчёркивается, что опыт вторжения России в Украину показал, насколько критически важны заранее подготовленные механизмы эвакуации. Такие меры позволяют одновременно обеспечивать безопасность гражданского населения и сохранять стабильность оборонительных систем.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Бохлин отметил, что страны региона как соседи и члены NATO взаимозависимы в вопросах безопасности. По его словам, подписание меморандума отражает стремление углубить сотрудничество и укрепить общую готовность к возможным угрозам.