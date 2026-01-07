Круг проблем, которые нужно решать в связи с иммиграционными вопросами в Латвии и Европе, по его словам, очень широк. Начиная от общих политических проблем на уровне законодательства Латвии и заканчивая уровнем Европейского Союза. Домброва подчеркнул, что особое беспокойство вызывает организованная преступность и «различные бизнесмены», которые пытаются заработать на ввозе мигрантов в Европу.

«К сожалению, мы видели и в предыдущие годы попытки решить эти проблемы. В тот момент они наталкивались на внешние странные силы», — сказал в интервью депутат Национального объединения.

Чтобы проиллюстрировать, насколько серьёзно стоит вопрос об иммиграции как в Латвии, так и в Европейском Союзе в целом, Домбрава сослался на данные Eurostat. Они показывают, что в Латвии проживает более 250 000 граждан третьих стран, а в Европейском Союзе в целом — около 250 миллионов таких людей. При этом депутат также отметил, что в Латвии учёт иммигрантов осуществляется сравнительно хорошо, в отличие от «остальной Европы», где трудно определить, сколько на самом деле граждан третьих стран проживает в ЕС. Латвийская статистика свидетельствует: у нас в общей сложности проживает 107 000 граждан третьих стран.

«С помощью этой парламентской комиссии по расследованию нам важно вывести на свет все эти некрасивые случаи — случаи коррупции, случаи, когда система злонамеренно используется, а также найти способы, как закрыть эти лазейки», - считает Домбрава.

Когда его попросили прокомментировать критику со стороны представителя партии «Прогрессивные» Андриса Шуваева по поводу самого факта создания парламентской комиссии по расследованию в целях ограничения иммиграции, Домбрава ответил, что коллега ещё молодой парламентарий и «не разбирается в делах». Также Домбрава сказал, что, возможно, на критику Шуваева влияет левая идеология. Попытки наводнить Европу мигрантами. Ярким примером тому служит недавний подготовленный Министерством внутренних дел информационный доклад о том, как ограничить поток лиц, которые используют высшие учебные заведения только для получения вида на жительство в Латвии. Доклад начали продвигать вперёд только после создания парламентской комиссии по расследованию.

«Там очень много закулисных игроков, которые разными способами лоббируют интересы осуществления массовой иммиграции. Это очень большой бизнес. За каждого человека, которого ввозят в страну, суммы варьируются. В скромном варианте это 1000 евро, а в такой оптимальной программе — от 5 до 10 000 за каждого человека. Это разные процедуры», - объясняет Домбрава.

Депутат Сейма отметил, что способ, которым в Латвию ввозят иммигрантов, — это высшие учебные заведения. Учебные учреждения, которые для галочки выдают документы о зачислении и держат иммигрантов в своём реестре. Одним из таких вузов в Латвии является ISMA (Рижская североевропейская высшая школа, ранее Высшая школа менеджмента информационных систем), сказал Домбрава. Он подчеркнул, что этот вуз сознательно принимает таких иммигрантов, доля которых в учебном заведении достигает до 90% от общего числа студентов.

«Очень большие проблемы. Они не следят за тем, чем занимаются эти студенты, не следят за их учебной успеваемостью. Студенты держатся как механизм — выдаются виды на жительство, и это имеет очень негативные последствия для нашего высшего образования и нашей безопасности», — резюмировал представитель парламентской комиссии по расследованию.