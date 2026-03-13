Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 23. Марта
Доступность

«Вы лжете!» — «А вы вообще кто!?» Конфликт между Киевом и Будапештом накаляется

© Deutsche Welle 13 марта, 2026 16:44

Между Венгрией и Украиной усиливается конфликт из-за визита венгерской делегации для инспекции поврежденного нефтепровода "Дружба". Эскалация вышла на новый виток после того, как в среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает о такой поездке. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто украинского лидера его во лжи. Он также обвинил Киев в нефтяной блокаде Венгрии.

"Президент Украины лжет. Зеленский утверждает, что не знал о прибытии венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовывало визит с МИД Украины. Какова реальность? Вчера мы в официальной дипломатической ноте сообщили украинцам, что венгерская делегация во главе с замминистра энергетики Габором Чепеком отправится в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба", и мы также запросили встречу с министром энергетики Украины", - написал Сийярто в Facebook и выложил скан соответствующей дипломатической ноты.

"Ситуация такова, что украинцы заблокировали транспортировку нефти в Венгрию в то время, когда морские перевозки нефти переживают беспрецедентную неопределенность, и единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской путь. Таким образом, украинская нефтяная блокада - это не что иное, как тяжкое преступление против Венгрии", - подчеркнул Петер Сийярто.

Реакция Киева

Киев незамедлительно отверг обвинение, выдвинутое главой МИД Венгрии. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Венгрия, возможно, забыла, что означают двусторонние отношения. "Может, они там уже забыли, что такое двусторонние отношения, но официальные визиты - это договоренность, а не "кинули ноту", - прокомментировал Дмитрий Литвин.

Он также напомнил о комментарии МИД Украины, который заявил, что "группа граждан Венгрии", въехавшая в Украину, не имеет официального статуса и запланированных встреч. "МИД сегодня уже комментировал, что они заехали сюда неофициально, просто как группа частных лиц", - добавил Литвин. Он также высказал предположение, что, похоже, "они ехали засветиться в соцсетях".

Еще ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что у венгерской делегации "нет официального статуса, и нет запланированных официальных встреч на территории Украины, поэтому называть их "делегацией" абсолютно неправильно". Дипломат отметил, что на территорию Украины группа граждан Венгрии въехала по общим правилам. "Любое лицо с туристической целью может въехать в Украину из стран Шенгенской зоны таким образом", - добавил Тихий.

Трубопровод и выборы

В основе спора лежит требование Будапешта как можно скорее отремонтировать поврежденный российскими ударами нефтепровод "Дружба", который продолжал транспортировать российскую нефть через Украину в Венгрию вопреки войне, развязанной президентом России Владимиром Путиным четыре года назад.

Киев утверждает, что трубопровод поврежден настолько серьезно, что не сможет возобновить работу раньше, чем как минимум через шесть недель - то есть уже после парламентских выборов в Венгрии, на которых, согласно опросам, пророссийский премьер-министр Виктор Орбан может потерпеть поражение.

Будапешт оспаривает утверждения Киева и настаивает на самостоятельной инспекции трубопровода. Орбан активно использует антиукраинскую риторику в предвыборной кампании, стремясь сократить отставание от кандидата от оппозиции Петера Мадьяра.

Кроме того, венгерский премьер использует спор вокруг "Дружбы", чтобы блокировать срочно необходимый Украине кредит ЕС на 90 млрд евро и очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать