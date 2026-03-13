«Вы лжете!» — «А вы вообще кто!?» Конфликт между Киевом и Будапештом накаляется

"Президент Украины лжет. Зеленский утверждает, что не знал о прибытии венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовывало визит с МИД Украины. Какова реальность? Вчера мы в официальной дипломатической ноте сообщили украинцам, что венгерская делегация во главе с замминистра энергетики Габором Чепеком отправится в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба", и мы также запросили встречу с министром энергетики Украины", - написал Сийярто в Facebook и выложил скан соответствующей дипломатической ноты.

"Ситуация такова, что украинцы заблокировали транспортировку нефти в Венгрию в то время, когда морские перевозки нефти переживают беспрецедентную неопределенность, и единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской путь. Таким образом, украинская нефтяная блокада - это не что иное, как тяжкое преступление против Венгрии", - подчеркнул Петер Сийярто.

Реакция Киева

Киев незамедлительно отверг обвинение, выдвинутое главой МИД Венгрии. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Венгрия, возможно, забыла, что означают двусторонние отношения. "Может, они там уже забыли, что такое двусторонние отношения, но официальные визиты - это договоренность, а не "кинули ноту", - прокомментировал Дмитрий Литвин.

Он также напомнил о комментарии МИД Украины, который заявил, что "группа граждан Венгрии", въехавшая в Украину, не имеет официального статуса и запланированных встреч. "МИД сегодня уже комментировал, что они заехали сюда неофициально, просто как группа частных лиц", - добавил Литвин. Он также высказал предположение, что, похоже, "они ехали засветиться в соцсетях".

Еще ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что у венгерской делегации "нет официального статуса, и нет запланированных официальных встреч на территории Украины, поэтому называть их "делегацией" абсолютно неправильно". Дипломат отметил, что на территорию Украины группа граждан Венгрии въехала по общим правилам. "Любое лицо с туристической целью может въехать в Украину из стран Шенгенской зоны таким образом", - добавил Тихий.

Трубопровод и выборы

В основе спора лежит требование Будапешта как можно скорее отремонтировать поврежденный российскими ударами нефтепровод "Дружба", который продолжал транспортировать российскую нефть через Украину в Венгрию вопреки войне, развязанной президентом России Владимиром Путиным четыре года назад.

Киев утверждает, что трубопровод поврежден настолько серьезно, что не сможет возобновить работу раньше, чем как минимум через шесть недель - то есть уже после парламентских выборов в Венгрии, на которых, согласно опросам, пророссийский премьер-министр Виктор Орбан может потерпеть поражение.

Будапешт оспаривает утверждения Киева и настаивает на самостоятельной инспекции трубопровода. Орбан активно использует антиукраинскую риторику в предвыборной кампании, стремясь сократить отставание от кандидата от оппозиции Петера Мадьяра.

Кроме того, венгерский премьер использует спор вокруг "Дружбы", чтобы блокировать срочно необходимый Украине кредит ЕС на 90 млрд евро и очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России.