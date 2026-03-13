Латвия и другие страны ЕС предлагают запретить въезд для российских военных

© LETA 13 марта, 2026 13:42

Новости Латвии

Президент Литвы Гитанас Науседа и лидеры других стран Европейского cоюза (ЕС) обратились к председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ввести санкции против российских военнослужащих.

Как сообщила в пятницу администрация президента, Науседа подписал совместное письмо вместе с лидерами Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии, Румынии и Швеции.

В письме говорится, что война России против Украины продолжает менять европейскую среду безопасности, влечет долгосрочные последствия для ЕС, а также для безопасности граждан региона и, в частности, для Шенгенской зоны. Поэтому необходимо также решать проблемы с рисками для внутренней безопасности, возникающими в результате этой войны.

Отмечается, что одним из наиболее серьезных и постоянных рисков является возможное перемещение бывших и действующих российских военнослужащих в Шенгенскую зону.

По мнению лидеров, лица, воевавшие на стороне агрессора, представляют серьезную угрозу внутренней безопасности, включая насильственные преступления, деятельность организованных преступных сетей, экстремистские движения или враждебную государственную деятельность в более широком контексте гибридных действий России.

«Среди них значительное число ранее судимых преступников, которые были завербованы из российских тюрем и отправлены на фронт. В условиях ротации и возможной демобилизации число лиц, имеющих недавний опыт насильственных боевых действий и стремящихся выехать за границу, вероятно, значительно возрастет», — заявили главы государств.

В письме отмечается, что число шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, уже быстро растет, и с учетом свободы передвижения в Шенгенской зоне влияние на безопасность не зависит от того, какое государство-член выдало визу или вид на жительство.

«Поэтому любой въезд может иметь серьезные последствия для безопасности одного государства-члена или всей Шенгенской зоны. Бездействие создаст долгосрочную уязвимость, которой на данном этапе еще можно избежать. Поэтому срочно необходимы решительные и скоординированные действия для предотвращения негативных последствий», — призывают подписавшие письмо.

По данным офиса президента, лидеры стран подчеркивают необходимость укрепления сотрудничества на уровне ЕС для последовательного и ориентированного на будущее решения этой угрозы.

Кроме того, они напоминают, что новая стратегия визовой политики ЕК четко указывает на возможность применения новых целенаправленных ограничительных визовых мер в случае значительного ухудшения отношений с конкретной третьей страной, включая предлагаемую категорию, охватывающую «идентифицированных бывших и действующих комбатантов государства-агрессора». Это обеспечивает четкую политическую и стратегическую основу для дальнейшей работы.

«Поэтому мы призываем Комиссию в тесном сотрудничестве с Европейской службой внешних действий и соответствующими структурами Совета срочно рассмотреть и представить конкретные дальнейшие шаги, которые могут быть реализованы на уровне ЕС, включая целенаправленные изменения в Визовом кодексе или других соответствующих правовых инструментах, чтобы обеспечить скоординированный европейский подход. Цель должна состоять в том, чтобы избежать фрагментации и обеспечить последовательную защиту безопасности во всей Шенгенской зоне», — говорится в письме.

«Мы призываем государства-члены присоединиться к этой инициативе и усилить скоординированные усилия путем более тесного сотрудничества на оперативном уровне. Наконец, учитывая серьезность вопроса, мы считаем, что эта проблема требует внимания на высшем политическом уровне и скоординированного европейского ответа, который должен быть отражен в выводах Европейского совета в марте», — говорится в нем.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

