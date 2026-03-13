Латвия и другие страны ЕС предлагают запретить въезд для российских военных

Как сообщила в пятницу администрация президента, Науседа подписал совместное письмо вместе с лидерами Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии, Румынии и Швеции.

В письме говорится, что война России против Украины продолжает менять европейскую среду безопасности, влечет долгосрочные последствия для ЕС, а также для безопасности граждан региона и, в частности, для Шенгенской зоны. Поэтому необходимо также решать проблемы с рисками для внутренней безопасности, возникающими в результате этой войны.

Отмечается, что одним из наиболее серьезных и постоянных рисков является возможное перемещение бывших и действующих российских военнослужащих в Шенгенскую зону.

По мнению лидеров, лица, воевавшие на стороне агрессора, представляют серьезную угрозу внутренней безопасности, включая насильственные преступления, деятельность организованных преступных сетей, экстремистские движения или враждебную государственную деятельность в более широком контексте гибридных действий России.

«Среди них значительное число ранее судимых преступников, которые были завербованы из российских тюрем и отправлены на фронт. В условиях ротации и возможной демобилизации число лиц, имеющих недавний опыт насильственных боевых действий и стремящихся выехать за границу, вероятно, значительно возрастет», — заявили главы государств.

В письме отмечается, что число шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, уже быстро растет, и с учетом свободы передвижения в Шенгенской зоне влияние на безопасность не зависит от того, какое государство-член выдало визу или вид на жительство.

«Поэтому любой въезд может иметь серьезные последствия для безопасности одного государства-члена или всей Шенгенской зоны. Бездействие создаст долгосрочную уязвимость, которой на данном этапе еще можно избежать. Поэтому срочно необходимы решительные и скоординированные действия для предотвращения негативных последствий», — призывают подписавшие письмо.

По данным офиса президента, лидеры стран подчеркивают необходимость укрепления сотрудничества на уровне ЕС для последовательного и ориентированного на будущее решения этой угрозы.

Кроме того, они напоминают, что новая стратегия визовой политики ЕК четко указывает на возможность применения новых целенаправленных ограничительных визовых мер в случае значительного ухудшения отношений с конкретной третьей страной, включая предлагаемую категорию, охватывающую «идентифицированных бывших и действующих комбатантов государства-агрессора». Это обеспечивает четкую политическую и стратегическую основу для дальнейшей работы.

«Поэтому мы призываем Комиссию в тесном сотрудничестве с Европейской службой внешних действий и соответствующими структурами Совета срочно рассмотреть и представить конкретные дальнейшие шаги, которые могут быть реализованы на уровне ЕС, включая целенаправленные изменения в Визовом кодексе или других соответствующих правовых инструментах, чтобы обеспечить скоординированный европейский подход. Цель должна состоять в том, чтобы избежать фрагментации и обеспечить последовательную защиту безопасности во всей Шенгенской зоне», — говорится в письме.

«Мы призываем государства-члены присоединиться к этой инициативе и усилить скоординированные усилия путем более тесного сотрудничества на оперативном уровне. Наконец, учитывая серьезность вопроса, мы считаем, что эта проблема требует внимания на высшем политическом уровне и скоординированного европейского ответа, который должен быть отражен в выводах Европейского совета в марте», — говорится в нем.