Новая цель войны? Почему Иран нацелился на дата-центры Amazon, Google и Microsoft

Иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, опубликовало список примерно из 30 объектов, которые назвало «вражеской технологической инфраструктурой».

В перечне фигурируют активы Amazon, Microsoft, Google, Oracle, NVIDIA, IBM и Palantir — компаний, через чьи облачные сервисы и вычислительные мощности проходят огромные массивы данных.

Часть объектов расположена в Дубае (ОАЭ) и в Тель-Авиве (Израиль). В израильском городе, по данным публикации, упоминаются офисы Amazon и Microsoft, инженерный центр NVIDIA и штаб-квартира компании Palantir, известной разработкой аналитических платформ.

Особенность этих объектов в том, что многие из них участвуют в разработке систем искусственного интеллекта или управлении облачной инфраструктурой, которая обслуживает страны всего региона.

Сегодня именно такие центры обрабатывают данные, поддерживают цифровые сервисы и обеспечивают вычисления для огромного числа компаний и организаций.

На фоне продолжающегося обострения отношений между Ираном и США заявление Tasnim привлекло особое внимание.

Эксперты всё чаще говорят о том, что в современном мире стратегическими объектами становятся не только нефть, порты и заводы — но и дата-центры, где работают серверы и хранится информация.

И если раньше ключевыми точками конфликтов считались энергетические маршруты, то сегодня всё чаще звучит другой вопрос: что будет, если под удар попадёт цифровая инфраструктура?





