Новая цель войны? Почему Иран нацелился на дата-центры Amazon, Google и Microsoft

Редакция PRESS 13 марта, 2026 14:11

Всюду жизнь 0 комментариев

В центре геополитического напряжения на Ближнем Востоке неожиданно оказались не нефтяные терминалы и не военные базы — а серверы крупнейших IT-компаний мира.

Иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, опубликовало список примерно из 30 объектов, которые назвало «вражеской технологической инфраструктурой».

В перечне фигурируют активы Amazon, Microsoft, Google, Oracle, NVIDIA, IBM и Palantir — компаний, через чьи облачные сервисы и вычислительные мощности проходят огромные массивы данных.

Часть объектов расположена в Дубае (ОАЭ) и в Тель-Авиве (Израиль). В израильском городе, по данным публикации, упоминаются офисы Amazon и Microsoft, инженерный центр NVIDIA и штаб-квартира компании Palantir, известной разработкой аналитических платформ.

Особенность этих объектов в том, что многие из них участвуют в разработке систем искусственного интеллекта или управлении облачной инфраструктурой, которая обслуживает страны всего региона.

Сегодня именно такие центры обрабатывают данные, поддерживают цифровые сервисы и обеспечивают вычисления для огромного числа компаний и организаций.

На фоне продолжающегося обострения отношений между Ираном и США заявление Tasnim привлекло особое внимание.

Эксперты всё чаще говорят о том, что в современном мире стратегическими объектами становятся не только нефть, порты и заводы — но и дата-центры, где работают серверы и хранится информация.

И если раньше ключевыми точками конфликтов считались энергетические маршруты, то сегодня всё чаще звучит другой вопрос: что будет, если под удар попадёт цифровая инфраструктура?
 
 
 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Готовы внести свой вклад»: Латвия подписалась защищать Ормузский пролив

Латвия входит в число стран, готовых помочь обеспечить проход судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении.

Латвия входит в число стран, готовых помочь обеспечить проход судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

