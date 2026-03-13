Эксперты советуют правительству не вмешиваться в решение проблемы скачка цен на топливо

© LETA 13 марта, 2026 14:16

Важно 0 комментариев

Несмотря на то что в год выборов политикам хочется угодить избирателям, правительству сейчас не стоит пытаться регулировать цены на топливо. Так считают эксперты, к которым обратились журналисты Латвийского радио.

Бывший председатель правления Ассоциации торговцев горючим Оярс Карчевскис объяснил, что цены на топливо напрямую зависят от ситуации на биржах вне зависимости от того, когда оно закуплено и привезено в Латвию. При этом торговцы поднимали цены сравнительно постепенно в течение недели, а не в одночасье.

"Мы уже находимся в зависимости от растущих в результате этой войны биржевых цен. При этом дизельного топлива не хватает больше, и, как следствие, бензин подорожал всего на шесть центов на заправках и на 11 центов на бирже, а дизельное топливо - на 30 центов на заправках и на 40 центов - на бирже", - рассказал Карчевскис.

После заявления министра экономики, политика Союза зеленых и крестьян Виктора Валайниса о том, что Латвия может выпустить на рынок до 40 тыс. тонн нефтяных запасов, для наших покупателей напрямую ничего не изменится. Такие действия были бы весьма символическими для нашего рынка, поскольку резервы топлива в Латвии достаточны и стабильны.

Существенных рисков поставкам сейчас нет, а направить резервы на рынок призвало Международное энергетическое агентство, чтобы таким образом уменьшить дефицит топлива в мире в целом. Поэтому Валайнис не скрывает, что вливание резервов на рынок вовсе не снизило бы цены.

"Я думаю, не надо делать ничего", - прокомментировал ситуацию экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш. Он призывает вовсе не вмешиваться в регулирование цен на топливо и напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину цены на топливо увеличились больше, а зарплаты людей тогда составляли лишь две трети от нынешних.

"Думаю, что в чем-то было бы обманом, иллюзией, если бы правительство таким образом пообещало защитить жителей Латвии от абсолютно всех неблагоприятных поворотов судьбы сейчас и в будущем. Это просто невозможно хотя бы в связи со старением общества и другими процессами. Во время пандемии развивалась такая щедрая традиция деления денег - своего рода соревнование между политиками. Но это недолгосрочно - неустойчиво с фискальной точки зрения и шлет неверный сигнал. Это была бы плохая услуга для жителей Латвии", - прокомментировал Страутиньш.

(Lsm.lv)

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

