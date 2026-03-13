Эксперты советуют правительству не вмешиваться в решение проблемы скачка цен на топливо

Бывший председатель правления Ассоциации торговцев горючим Оярс Карчевскис объяснил, что цены на топливо напрямую зависят от ситуации на биржах вне зависимости от того, когда оно закуплено и привезено в Латвию. При этом торговцы поднимали цены сравнительно постепенно в течение недели, а не в одночасье.

"Мы уже находимся в зависимости от растущих в результате этой войны биржевых цен. При этом дизельного топлива не хватает больше, и, как следствие, бензин подорожал всего на шесть центов на заправках и на 11 центов на бирже, а дизельное топливо - на 30 центов на заправках и на 40 центов - на бирже", - рассказал Карчевскис.

После заявления министра экономики, политика Союза зеленых и крестьян Виктора Валайниса о том, что Латвия может выпустить на рынок до 40 тыс. тонн нефтяных запасов, для наших покупателей напрямую ничего не изменится. Такие действия были бы весьма символическими для нашего рынка, поскольку резервы топлива в Латвии достаточны и стабильны.

Существенных рисков поставкам сейчас нет, а направить резервы на рынок призвало Международное энергетическое агентство, чтобы таким образом уменьшить дефицит топлива в мире в целом. Поэтому Валайнис не скрывает, что вливание резервов на рынок вовсе не снизило бы цены.

"Я думаю, не надо делать ничего", - прокомментировал ситуацию экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш. Он призывает вовсе не вмешиваться в регулирование цен на топливо и напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину цены на топливо увеличились больше, а зарплаты людей тогда составляли лишь две трети от нынешних.

"Думаю, что в чем-то было бы обманом, иллюзией, если бы правительство таким образом пообещало защитить жителей Латвии от абсолютно всех неблагоприятных поворотов судьбы сейчас и в будущем. Это просто невозможно хотя бы в связи со старением общества и другими процессами. Во время пандемии развивалась такая щедрая традиция деления денег - своего рода соревнование между политиками. Но это недолгосрочно - неустойчиво с фискальной точки зрения и шлет неверный сигнал. Это была бы плохая услуга для жителей Латвии", - прокомментировал Страутиньш.

