Латвийская аномалия: у нас дизель уже по два евро — а что у соседей?

Нам стало интересно, а что же у соседей? Смотрим:

Вопрос – почему так?

Вообще говоря на стоимость литра дизеля в Латвии влияет несколько факторов :

- закупочная цена (48%)

- акцизный налог (25%)

- налог на добавленную стоимость (17%),

- пошлина за обязательные резервы — платеж, который торговцы топливом в Латвии платят за хранение государственных стратегических запасов для обеспечения снабжения в случае кризиса (2%)

- расходы на содержание АЗС (8%).

Таким образом сами торговцы могут варьировать цены в пределах последней категории. Остальное от них как бы не зависит.

Отметим также, что с 1 января 2026 Латвия повысила акциз на дизель с 440,5 до 467 евро за 1000 литров. Если перевести это в розничный эффект то с учётом НДС добавка в конечной цене получается примерно около +3,2 цента на литр. Что объясняет, почему еще до всеобщего скачка цен дизель в Латвии был дороже, чем в Эстонии и Литве.

Но вот почему он в Латвии растет в цене быстрее, чем в Эстонии и и Литве – нам решительно непонятно. Может вы подскажете?