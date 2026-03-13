Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Латвийская аномалия: у нас дизель уже по два евро — а что у соседей?

Редакция PRESS 13 марта, 2026 10:36

Важно 0 комментариев

Тут нам читатель прислал фотографию ценника на дизель Dmiles+ (премиум) с заправки Cirkle K. Да, так и есть – психологический рубеж в 2 евро пробит.

Нам стало интересно, а что же у соседей? Смотрим:

 

Вопрос – почему так?

Вообще говоря на стоимость литра дизеля в Латвии влияет несколько факторов :

- закупочная цена (48%)
- акцизный налог (25%)
- налог на добавленную стоимость (17%),
- пошлина за обязательные резервы — платеж, который торговцы топливом в Латвии платят за хранение государственных стратегических запасов для обеспечения снабжения в случае кризиса (2%)
- расходы на содержание АЗС (8%).

Таким образом сами торговцы могут варьировать цены в пределах последней категории. Остальное от них как бы не зависит.   

Отметим также, что с 1 января 2026 Латвия повысила акциз на дизель с 440,5 до 467 евро за 1000 литров. Если перевести это в розничный эффект то с учётом НДС добавка в конечной цене получается примерно около +3,2 цента на литр. Что объясняет, почему еще до всеобщего скачка цен дизель в Латвии был дороже, чем в Эстонии и Литве.

Но вот почему он в Латвии растет в цене быстрее, чем в Эстонии и и Литве – нам решительно непонятно. Может вы подскажете?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать