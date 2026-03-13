Чем дальше от Риги, тем лучше! Абу Мери придумал новую мотивацию для врачей

Не секрет, что в сельских регионах людям часто трудно получить качественную медицинскую помощь: не хватает ни специалистов, ни семейных врачей. Молодые медики чаще предпочитают оставаться в Риге, а не ехать работать в регионы. Чтобы улучшить ситуацию, Министерство здравоохранения предлагает несколько программ.

Министр пояснил: «Есть программа “Мобильность”, по которой медик может получить единовременное пособие в размере 12 000 евро из европейских фондов. Есть и другая программа: если врач хочет создать практику вместе с другим врачом, отремонтировать или улучшить её, он также может получить финансирование из европейских фондов».

Третья, самая новая программа, недавно утверждённая правительством, предусматривает иной подход к начислению доплат. Теперь при их расчёте будут учитывать не только число жителей и пациентов, но и расстояние практики до ближайшей клинической университетской больницы.

До сих пор семейные врачи за работу в сельской местности получали ежемесячную доплату в зависимости от плотности населения и количества зарегистрированных пациентов. Однако такой подход не отражал реальные условия работы в отдалённых регионах и не мотивировал врачей уезжать из крупных городов: одинаковые доплаты получали и врач, чья практика находилась в 60–70 километрах от Риги, и тот, кто работал в 180–200 километрах от столицы.

По мнению министра, новая модель финансирования должна привлечь семейных врачей работать за пределами Риги. «Сельский коэффициент — это значит, что чем дальше врач работает от Риги, тем больше он будет получать. Это материальная мотивация. Второе — самоуправления могут предложить жильё и пособия. Найти семейных врачей для работы вне Риги — это вызов. Поэтому мы также сотрудничаем с Ассоциацией молодых врачей и спрашиваем, что им нужно для работы в сельской местности».