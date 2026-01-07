Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Липовая экономия? Реальные сокращения готовят только в трех министерствах, остальные хитрят

Редакция PRESS 7 января, 2026 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство почти весь прошлый год повторяло одно и то же: на государственном уровне нужно экономить. Причины называли прямые - рост расходов на оборону и напряжённый бюджет. Поэтому Латвийское телевидение решило проверить, как эта экономия выглядит на практике в министерствах, если смотреть на сотрудников и оплату труда.

LTV попросило все 14 министерств пояснить, планируют ли они в 2026 году сокращать штаты и сколько это позволит сэкономить. Картина получилась неровная. Реальное сокращение числа сотрудников предусмотрено лишь в части ведомств. Самое заметное - в Министерстве финансов, где намерены убрать более 400 конкретных должностей. Подавляющее большинство сокращений придётся на Службу госдоходов.

Число сотрудников сократят также в Министерстве земледелия и Министерстве экономики. В других ведомствах речь идёт либо о небольших сокращениях, либо о перераспределении должностей. Министерство иностранных дел сообщило о сокращениях в отдельных посольствах, но не уточнило, сколько сотрудников это затронет. Примерно в половине министерств, в 6 из 14, штаты сокращать не собираются. Министерство образования и науки не предоставило LTV ответа на вопрос о сокращении штата.

Если считать деньги, экономия, которая прямо связана именно с сокращением числа сотрудников, фактически концентрируется в трёх министерствах. В Министерстве финансов она превышает 9 млн евро. В Министерстве земледелия - более 3 млн евро. В Министерстве экономики - более 1 млн евро. Это единственные ведомства, которые чётко говорят, что эти суммы сэкономят именно за счёт сокращения штата.

В остальных министерствах расходы на оплату труда режут другими способами: реорганизациями, централизацией бухгалтерии, закрытием давно пустующих вакансий, уменьшением премий. То есть не везде речь идёт о реальных увольнениях, а объём экономии между ведомствами сильно отличается. Единой общей цифры экономии на зарплатах на 2026 год в материалах LTV нет.

При этом на уровне госбюджета уже есть политическая установка: с 2027 года расходы на оплату труда во всём государственном управлении в целом должны сократиться почти на 59 млн евро. Это не оценка отдельных министерств, а общий ориентир, который затрагивает всю систему госуправления.

