Намеки на требования придать английскому языку в Латвии такой статус, какой в недавнем прошлом имел русский язык как «свободно выбранный язык межнационального общения», можно найти еще в журналистике времен Атмоды.

Статья в газете «Diena»от 5 сентября 2017 года сообщала, что «лобби иностранного капитала в Латвии пытается навязать государственным учреждениям обязанность общаться с иностранными предпринимателями на английском языке. Фактически речь идет о введении второго государственного языка в предпринимательстве и государственном управлении. Таким образом, позиции латышского языка будут существенно ослаблены».

Далее сообщается, что «Министерство экономики с энтузиазмом восприняло предложение Совета иностранных инвесторов», поскольку «министр экономики Арвил Ашераденс сам любит говорить на английском языке и даже выступая перед аудиторией, где большинство слушателей являются латышами, он предпочитает говорить по-английски, а не предоставлять нескольким иностранцам наушники с переводом».

Сейчас Ашераденс является министром финансов. 17 декабря прошлого года "Неаткарига» обратила внимание на то, как ассоциация финансовых услуг «Fintech Latvija» и объединенные в ней компании публично обнародовали свои планы по сбору необоснованных денег со всего мира. В мероприятии приняли участие министр экономики Латвии Виктор Валайнис и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, а поздравления с мероприятием прислал министр финансов Арвил Ашераденс. Все выступления и письменные заявления на этом мероприятии были представлены на английском языке.

В 2017 году требование Совета иностранных инвесторов не нашло отклика. Однако сейчас мы уже близки к моменту, когда такие требования больше нельзя будет игнорировать. Что же изменилось с 2017 года? Это количество детей, рождающихся в Латвии.

Снижение числа новорожденных лишило нас всяких иллюзий относительно способности в обозримом будущем сохранить нынешние характеристики Латвии. В том числе утрачена возможность использовать вторжение России в Украину для реального повышения статуса латышского языка в Латвии до уровня, который установлен законом, но не достигнут в реальности. А именно, научить латышскому языку всех латвийских школьников и добиться того, чтобы они использовали этот язык в первую очередь вне уроков и в дальнейшей взрослой жизни. Проблема заключается в том, что даже если бы латышам удалось ассимилировать всех проживающих здесь инородцев, детей было бы слишком мало для поддержания латвийского государства и его государственного языка. Вот как выглядит снижение числа новорожденных в Латвии с момента, когда было рекомендовано законодательно перейти на английский язык: