Когда признаем английский вторым государственным? Ведь даже ассимиляция русских уже не поможет: «Неаткарига»

Редакция PRESS 7 января, 2026 11:06

«Конец прошлого года ознаменовался мероприятием, на котором высокопоставленные латвийские чиновники отчитались о своих достижениях и обсуждали друг с другом на английском языке только между собой — без присутствия иностранцев. А концерт Латвийского национального симфонического оркестра (LNSO), посвященный переходу из 2025 в 2026 год, был инструментальным сопровождением песен афроамериканки, конечно же, на английском языке, - пишет «Неаткарига».

Намеки на требования придать английскому языку в Латвии такой статус, какой в недавнем прошлом имел русский язык как «свободно выбранный язык межнационального общения», можно найти еще в журналистике времен Атмоды.

Статья в газете «Diena»от  5 сентября 2017 года сообщала, что «лобби иностранного капитала в Латвии пытается навязать государственным учреждениям обязанность общаться с иностранными предпринимателями на английском языке. Фактически речь идет о введении второго государственного языка в предпринимательстве и государственном управлении. Таким образом, позиции латышского языка будут существенно ослаблены».

Далее сообщается, что «Министерство экономики с энтузиазмом восприняло предложение Совета иностранных инвесторов», поскольку «министр экономики Арвил Ашераденс сам любит говорить на английском языке и даже выступая перед аудиторией, где большинство слушателей являются латышами, он предпочитает говорить по-английски, а не предоставлять нескольким иностранцам наушники с переводом».

Сейчас Ашераденс является министром финансов. 17 декабря прошлого года "Неаткарига» обратила внимание на то, как ассоциация финансовых услуг «Fintech Latvija» и объединенные в ней компании публично обнародовали свои планы по сбору необоснованных денег со всего мира. В мероприятии приняли участие министр экономики Латвии Виктор Валайнис и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, а поздравления с мероприятием прислал министр финансов Арвил Ашераденс. Все выступления и письменные заявления на этом мероприятии были представлены на английском языке.

В 2017 году требование Совета иностранных инвесторов не нашло отклика. Однако сейчас мы уже близки к моменту, когда такие требования больше нельзя будет игнорировать. Что же изменилось с 2017 года? Это количество детей, рождающихся в Латвии.

Снижение числа новорожденных лишило нас всяких иллюзий относительно способности в обозримом будущем сохранить нынешние характеристики Латвии. В том числе утрачена возможность использовать вторжение России в Украину для реального повышения статуса латышского языка в Латвии до уровня, который установлен законом, но не достигнут в реальности. А именно, научить латышскому языку всех латвийских школьников и добиться того, чтобы они использовали этот язык в первую очередь вне уроков и в дальнейшей взрослой жизни. Проблема заключается в том, что даже если бы латышам удалось ассимилировать всех проживающих здесь инородцев, детей было бы слишком мало для поддержания латвийского государства и его государственного языка. Вот как выглядит снижение числа новорожденных в Латвии с момента, когда было рекомендовано законодательно перейти на английский язык:

Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами
Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами (1)

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

