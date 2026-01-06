Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

Пять новогодних праздничных выходных в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) прошли очень «горячо». В Клинике неотложной медицины и приёма пациентов помощь была оказана 1105 пациентам. В праздничное время несколько человек пытались лишить себя жизни. Двое их них пытались сделать это, приставив оружие к голове.

«Мы готовились к длинным выходным, но приток пациентов был абсолютно неожиданным! В основном те, кто приходил сам. По 150 человек каждый день. Большей части из них не требовалась неотложная помощь, а чаще нужны были больничные или рецепты на лекарства», — рассказал LTV руководитель Клиники неотложной медицины RAKUS Алексей Вишняков.

«Было несколько тяжёлых попыток суицида. Несколько человек пережили клиническую смерть из-за использования пистолетов», — сказал Вишняков.

«Традиционно бывает так, что в праздничное время люди с нестабильной нервной системой впадают в тяжёлую депрессию, и их психическое состояние декомпенсируется. И возникают плохие мысли, которые они реализуют», - объясняет врач.

Представители больницы отметили, что почти всех этих людей удалось спасти.

"Часто люди травятся таблетками и пытаются причинить себе вред другими способами, но к счастью, к нам в этот раз не поступало таких, кому помочь было уже нельзя", - говорит Вишняков.

Два человека, пострадавшие при взрыве газа на улице Баускас, были доставлены в Клиническую университетскую больницу имени Паулса Страдиня (PSKUS).

Руководитель Центра неотложной медицины PSKUS Роберт Фурманис рассказал: «Были доставлены два пациента, оба с лёгкими травмами; их обследовали, необходимости в госпитализации не было. Переломов не было. Поверхностные повреждения тела. У одного — связанные с самим взрывом, у второго не связанные — получены потом».

В обеих больницах жалуются на то, что в праздники им приходится очень много работать с теми пациентами, которые просто вовремя не посетили семейных врачей. В результате больницы на праздники становятся поликлиниками большого размера, а это неправильно и затрудняет помощь действительно тяжело пострадавшим пациентам.