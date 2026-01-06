Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

Редакция PRESS 6 января, 2026 16:34

Важно 0 комментариев

LTV/YouTube

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Пять новогодних праздничных выходных в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) прошли очень «горячо». В Клинике неотложной медицины и приёма пациентов помощь была оказана 1105 пациентам. В праздничное время несколько человек пытались лишить себя жизни. Двое их них пытались сделать это, приставив оружие к голове. 

«Мы готовились к длинным выходным, но приток пациентов был абсолютно неожиданным! В основном те, кто приходил сам. По 150 человек каждый день. Большей части из них не требовалась неотложная помощь, а чаще нужны были больничные или рецепты на лекарства», — рассказал LTV руководитель Клиники неотложной медицины RAKUS Алексей Вишняков.

«Было несколько тяжёлых попыток суицида. Несколько человек пережили клиническую смерть из-за использования пистолетов», — сказал Вишняков.

«Традиционно бывает так, что в праздничное время люди с нестабильной нервной системой впадают в тяжёлую депрессию, и их психическое состояние декомпенсируется. И возникают плохие мысли, которые они реализуют», - объясняет врач.

Представители больницы отметили, что почти всех этих людей удалось спасти.

"Часто люди травятся таблетками и пытаются причинить себе вред другими способами, но к счастью, к нам в этот раз не поступало таких, кому помочь было уже нельзя", - говорит Вишняков.

Два человека, пострадавшие при взрыве газа на улице Баускас, были доставлены в Клиническую университетскую больницу имени Паулса Страдиня (PSKUS).

Руководитель Центра неотложной медицины PSKUS Роберт Фурманис рассказал: «Были доставлены два пациента, оба с лёгкими травмами; их обследовали, необходимости в госпитализации не было. Переломов не было. Поверхностные повреждения тела. У одного — связанные с самим взрывом, у второго не связанные — получены потом».

В обеих больницах жалуются на то, что в праздники им приходится очень много работать с теми пациентами, которые просто вовремя не посетили семейных врачей. В результате больницы на праздники становятся поликлиниками большого размера, а это неправильно и затрудняет помощь действительно тяжело пострадавшим пациентам.

