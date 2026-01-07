Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

В четверг существенных осадков не прогнозируется, но восточный и северо-восточный ветер будет постепенно усиливаться. К вечеру в Латгале порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха в среднем составит -5...-10 градусов.

В пятницу ветер будет переметать снег по всей стране, местами сильно. Самый выраженный снегопад ожидается в Латгале, а также в отдельных районах Видземе и Курземе. Осадков в целом не будет, лишь на юге Латгале возможен снег.

Порывы северо-восточного ветра в пятницу достигнут 13-18 м/с, а на курземском побережье Рижского залива - до 23 м/с. В ночь на субботу ветер ослабнет лишь немного, поэтому во многих местах снегопад сохранится.

Температура в пятницу в большей части страны будет -7...-12 градусов, в Северной Курземе -3...-7 градусов. Похожий мороз ожидается и в субботу: во многих местах пройдёт снег, а ветер постепенно стихнет. На следующей неделе температура в Латвии может опуститься ниже -20 градусов.