Подписана декларация о размещении в Украине миротворцев «коалиции желающих» и военных баз

Соглашение стало результатом многомесячных переговоров и охватывает 35 стран так называемой «коалиции желающих». Документ предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности, включая обязательства западных государств оказать поддержку Киеву в случае нового нападения со стороны России, сообщил Макрон.

По его словам, декларация также предусматривает создание механизма мониторинга режима прекращения огня под руководством США. После завершения войны численность украинских вооружённых сил составит около 700 тыс. человек, которые, как ожидается, станут первой линией обороны в случае возобновления российской агрессии при поддержке западных партнёров. Турция возьмёт на себя ответственность за обеспечение безопасности на море, отметил французский президент.

Великобритания и Франция планируют открыть военные базы на территории Украины, сообщил Стармер. По его словам, европейские и американские союзники выступают единым фронтом вместе с украинским руководством в поддержку мирного урегулирования, подчеркнув при этом, что ключевые вопросы ещё предстоит решить.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конкретные обязательства отдельных стран коалиции пока находятся на стадии предварительных разработок. По его словам, согласованная позиция, включая параметры участия США, должна быть сформирована к концу января.