В Австралии 33-летняя учительница арестована за секс с учеником

Редакция PRESS 8 января, 2026 15:11

Всюду жизнь

В Австралии 33-летняя учительница музыки арестована по обвинению в сексуализированном насилии школьников и хранении детской порнографии, сообщает австралийское издание 7News.

По версии следствия, преступления совершались в городе Мандура с 2024 по 2025 годы. До задержания учительница по имени Наоми Текеа Крейг работала в Англиканской школе Фредерика Ирвина, где преподавала детям музыку.

Ей предъявили обвинения в двух случаях изнасилования школьника старше 13 и младше 16 лет, хранении детской порнографии и систематическом сексуализированном насилии несовершеннолетнего.

Директор частной школы Трейси Грей заявила, что после ареста учительницу отстранили от работы и запретили появляться на территории учебного заведения. 

«Учительница нашей школы была арестована полицией и обвинена в преступлениях, связанных с детьми, не касающихся ни одного из нынешних учеников», — говорится в письме, адресованном руководством школы родителям учеников.

«Мы признаем, что сообщения о преступлениях против детей вызывают глубокую тревогу у общества. Наши детективы и службы поддержки работают без устали,  чтобы расследовать эти дела и оказать помощь пострадавшим», — рассказал сотрудник полиции.

Первое судебное заседание по делу обвиняемой состоится 27 января. 

Daily Mail пишет, что Крейг замужем, сейчас она беременна вторым ребенком. По информации таблоида, учительница активно участвовала в музыкальных мероприятиях школы, в том числе в хорах, концертах и рождественских песнопениях в торговых центрах.

 

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

Новости Латвии

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Читать
Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

