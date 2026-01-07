Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Плохо работаем и много получаем? Зарплаты растут быстрее выработки

7 января, 2026

Важно 0 комментариев

Фото LETA.

Эксперты Научного института производительности «LU domnīcas LV PEAK» (LV PEAK) факультета экономики и социальных наук Латвийского университета в исследовании «Экономический барометр» видят риск утраты конкурентоспособности: разрыв между ростом затрат на рабочую силу и ростом производительности не сокращается.

По их оценке, в 2025 году затраты на рабочую силу существенно превысили допандемийный уровень, тогда как производительность росла умеренно. Выход, подчёркивают исследователи, один - повышать производительность, иначе давление издержек будет и дальше бить по экономике.

LV PEAK указывает, что рост производительности должен всё больше опираться на наукоёмкие виды деятельности, но их доля в экономике пока невелика. Самое слабое место Латвии - инновации: инвестиции в исследования и разработки, а также в знания и навыки людей.

За три квартала 2025 года ВВП вырос на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз LV PEAK - рост ВВП на 1,5% по итогам 2025 года и на 2,2% в 2026 году. Среднюю инфляцию в 2025 году они оценивают в 3,8%, в 2026 году - в 2,9%. Предприниматели настроены осторожно, более позитивные ожидания заметны в услугах, розничной торговле и строительстве.

Среди неотложных задач названы укрепление внешней и внутренней безопасности, привлечение инвестиций, стимулирование производительности и структурные реформы в качестве образования и здравоохранения.

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?
Важно

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?

Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину
Важно

Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Латышские СМИ

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

Важно 12:51

Важно 0 комментариев

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Наука 12:50

Наука 0 комментариев

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

Латышские СМИ 12:06

Латышские СМИ 0 комментариев

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

