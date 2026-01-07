Плохо работаем и много получаем? Зарплаты растут быстрее выработки

По их оценке, в 2025 году затраты на рабочую силу существенно превысили допандемийный уровень, тогда как производительность росла умеренно. Выход, подчёркивают исследователи, один - повышать производительность, иначе давление издержек будет и дальше бить по экономике.

LV PEAK указывает, что рост производительности должен всё больше опираться на наукоёмкие виды деятельности, но их доля в экономике пока невелика. Самое слабое место Латвии - инновации: инвестиции в исследования и разработки, а также в знания и навыки людей.

За три квартала 2025 года ВВП вырос на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз LV PEAK - рост ВВП на 1,5% по итогам 2025 года и на 2,2% в 2026 году. Среднюю инфляцию в 2025 году они оценивают в 3,8%, в 2026 году - в 2,9%. Предприниматели настроены осторожно, более позитивные ожидания заметны в услугах, розничной торговле и строительстве.

Среди неотложных задач названы укрепление внешней и внутренней безопасности, привлечение инвестиций, стимулирование производительности и структурные реформы в качестве образования и здравоохранения.