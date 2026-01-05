Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии

Арнис Риекстиньш (место в списке год назад — 1.) — 248,79 млн евро

29 сентября 1962 года

Самый богатый предприниматель Латвии уже третий год подряд по официальным данным — основатель и совладелец производителя и экспортёра телекоммуникационного оборудования SIA Mikrotīkls, которому, как и его партнёру, принадлежит ровно половина компании. Собственный капитал этой компании продолжал расти, за год увеличившись на 41 млн евро до 478 млн евро. Кроме того, компания заняла третье место по удовлетворённости сотрудников условиями и возможностями работы, а также 15-е место в топе самых ценных компаний Балтии. Предприниматель продолжает благотворительные проекты в сфере образования и здоровья детей: благодаря пожертвованию Mikrotīkls для Рижского технического университета совместно с Центром искусственного интеллекта был приобретён сервер данных искусственного интеллекта, позволяющий быстрее проводить анализ больших данных и совершать симуляции, особенно в области биомедицины и ранней диагностики детской онкологии. Как и ранее, самому богатому человеку Латвии принадлежит 89,98 % SIA Adaži Airpark и 100 % SIA Classic Air, а также 50 % капитала в компании по управлению недвижимостью SIA StarJT.

2. Джон Мартин Таллис (2) — 248,53 млн евро

16 января 1967 года

Председатель правления Американской торговой палаты, который примерно 30 лет назад переехал в Латвию, за год стал богаче на 22 млн евро, как и его компаньон. Ему также важно совершенствование медицинской помощи детям Латвии — он инвестировал 19,6 млн евро в создание Центра передового опыта при Детской клинической университетской больнице. Кроме того, появилась неофициальная информация, что предприниматель выразил готовность инвестировать в технологические и телекоммуникационные компании Tet и Latvijas mobilais telefons. Помимо участия в SIA Mikrotīkls и SIA StarJT, которые ему и Арнису Риекстиньшу принадлежат пополам, он является совладельцем 25 % SIA Bio-Advice, работающей в сфере здравоохранения, а также единственным владельцем компании по управлению недвижимостью SIA Maksīna.

3. Леонид Эстеркин (3) — 150,65 млн евро

7 ноября 1954 года

Собственный капитал активов совладельца и председателя совета AS Rietumu banka за год сократился более чем на 20 млн евро. Он также косвенно является совладельцем связанного с экс-политиком Андрисом Шкеле и депутатом оппозиции Айнарсом Шлесерсом предприятия SIA Rīgas pasažieru osta, участвующего в масштабном и неоднозначно оцениваемом проекте недвижимости Riga Waterfront. Появилась также информация, что дочерняя компания Rietumu banka — RB Investments — готовится приобрести самолёт и войти в авиационный бизнес. Он напрямую участвует в трёх компаниях, а косвенно — ещё в шести.

4. Айгарс Кесенфелдс (6) — 144,03 млн евро

2 ноября 1983 года

На более чем 50 млн евро стал богаче лиепайчанин, известный как «миллионер быстрых кредитов», которому напрямую принадлежат три компании. Самая ценная из них — холдинговая компания SIA Alppes Capital, собственный капитал которой второй год подряд резко вырос, достигнув 143,92 млн евро. Кроме того, миллионер получил значительное участие в банке Indexo и является конечным бенефициаром финтех-компании Sun Finance Treasury Limited, облигации которой участвуют в биржевом списке Nasdaq Riga First North.

5. Виталий Чмихов (4) — 114,22 млн евро

9 февраля 1964 года

Представитель лесной промышленности — один из ветеранов списка миллионеров, собственный капитал принадлежащих ему активов за год вырос на пять млн евро. Оборот принадлежащего ему на 99,99 % предприятия по деревообработке SIA Gaujas koks в прошлом году вырос на 33,8 млн евро.

6. Улдис Миеркалнс (5) — 93,27 млн евро

5 ноября 1973 года

Своё богатство более чем на миллион евро приумножил также единственный владелец компании лесного хозяйства и оптовой торговли пиломатериалами SIA Pata, хотя сама компания завершила год с впечатляющими убытками. Предпринимателю напрямую принадлежат доли и акции в четырёх компаниях, а косвенно — ещё в 13.

7. Иво Зонне (9) — 74,51 млн евро

19 мая 1968 года

Почти на четыре млн евро за год стал богаче ветеран бизнеса недвижимости, собственный капитал бизнеса которого растёт уже четвёртый год подряд. По-прежнему весь свой бизнес он сосредоточил в одной компании SIA Barons kvartāls, собственный капитал которой вырос до 74,51 млн евро.

8. Аркадий Сухаренко (8) — 70,85 млн евро

30 мая 1959 года

Совладелец AS Rietumu banka, который контролирует свои инвестиции в кредитное учреждение через единолично принадлежащую холдинговую компанию SIA Suharenko Family Investments, общий собственный капитал активов которого за год уменьшился на девять млн евро. Ему напрямую принадлежит только эта компания, но косвенно он участвует ещё в шести фирмах. Банкиру также не чужда благотворительность: именно он обеспечил выдающемуся и талантливому 21-летнему скрипачу Даниилу Булаеву особую скрипку Florian Leonhard Fine Violins.

9. Агрис Таманис (11) — 58,26 млн евро

26 июня 1970 года

Владелец AS Draugiem Group за год стал богаче на миллион евро. Собственный капитал этой компании вырос до 56,93 млн евро. В прошлом году также состоялась значительная сделка, в которой косвенно принадлежащая Агрису Таманису технологическая компания AS Printful Latvia объединилась со вторым по величине предприятием печати по запросу Printify. В целом он напрямую участвует в трёх компаниях, а косвенно — ещё в 12, из которых крупнейшая — компания по управлению автопарками AS Mapon, которая в этом году выпустила облигации, торгуемые на альтернативном рынке биржи First North.

10. Михаил Ульман (15) — 54,79 млн евро

12 июня 1953 года

Хотя банкир и предприниматель, обвиняемый в заказе убийства администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса, уже несколько лет находится в заключении и суд первой инстанции постановил, что ему предстоит провести там в общей сложности 15 лет, собственный капитал принадлежащих ему активов продолжает расти и за год увеличился более чем на десять млн евро. Самый ценный актив предпринимателя — стопроцентно принадлежащая холдинговая компания SIA Grogs, собственный капитал которой сохранился на уровне около 28,50 млн евро. У SIA Mono, наиболее известной принадлежащей ему компании, в которой ему принадлежит 49,43 %, собственный капитал вырос до 49,26 млн евро. В общей сложности ему принадлежат доли в 12 компаниях.