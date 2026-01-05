«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»

2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро, выступая с ежегодной речью в Конгрессе, сформулировал принципы внешней политики, которые позже получили название «доктрина Монро». Коротко и просто это был принцип «Америка для американцев». То есть США не считают, что им следует вмешиваться во взаимоотношения европейских наций, но в свою очередь ожидают, что европейские великие державы не будут создавать сферы влияния на американском континенте. И «Трамп только что это подтвердил», говорит Анджанс.

«Но Трамп вмешивается только в том случае, если противник слаб и победа гарантирована. В случае с Венесуэлой, очевидно, был какой-то предатель, который раскрыл местонахождение Мадуро... Но надеяться, что Трамп поймает Путина, как Мадуро... Этого не произойдет. Это другая весовая категория. Об этом можно только мечтать», - заключает он.

Историк и политолог Карлис Даукштс в беседе с «nra.lv» выразил уверенность, что причиной широкой и внезапной атаки Трампа на Венесуэлу и ее президента являются не наркотики или что-то еще. «Трампа интересует нефть. Другой интересный момент заключается в том, что Трамп подчеркнул: «Мы будем управлять Венесуэлой». Однако он еще не выбрал какого-либо логичного перехода к управлению Венесуэлой. Смогут ли американцы управлять уже существующей структурой управления? Пусть она и преступна, но это реальная структура. Однако главный посыл Трампа заключается в следующем: «Теперь я правлю миром». И теперь я не дам и пять центов за Канаду или за Гренландию, и его задача — разрушить Европу», — говорит Даукштс.

По информации Даукштса, несколько дней назад Трамп позвонил командующему Сухопутными войсками Украины Сырскому. Состоялся двухчасовой разговор, минуя все дипломатические протоколы и минуя Зеленского. Основные тезисы: Сырского выбрали как мальчика для битья; ты русский, вы один народ, и что ты теперь делаешь; скоро мы раскроем денежные сделки Зеленского.

Дауштс считает, что «кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский: «Потому что с Зеленским может произойти то же самое. Путин же все время повторяет, что Зеленский не был законно избран в государственную администрацию. В Москве внезапно прозвучала мысль: ты, Путин, четыре года мучился с Зеленским, а американцы «разделались» с ним за один день. Насколько далеко продвинулись в этом вопросе переговоры между Трампом и Путиным — я не знаю».

Даукштс иронизирует по поводу международного права, говоря о похищении Мадуро и его жены, поскольку после вторжения России в Украину это так называемое право получило еще один удар. «И этот удар уже становится опасным прецедентом для других стран, – считает Даукштс. - Один политиолог говорит, что теперь нужно начать бояться Путина. Сомневаюсь. Но в то же время ничего нельзя исключать».