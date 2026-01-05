Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 5. Января Завтра: Simanis, Zintis
Доступность

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 5 января, 2026 11:24

Важно 0 комментариев

Директор Латвийского центра геополитических исследований Марис Анджанс в беседе с «nra.lv» высказал мнение, что наркокартели и торговля оружием в Венесуэле являются формальными причинами таких действий Трампа, но основой является совокупность геополитических и идеологических обстоятельств, основанных на доктрине Монро, пишет Элита Вейдемане в «Неаткариге».

2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро, выступая с ежегодной речью в Конгрессе, сформулировал принципы внешней политики, которые позже получили название «доктрина Монро». Коротко и просто это был принцип «Америка для американцев». То есть США не считают, что им следует вмешиваться во взаимоотношения европейских наций, но в свою очередь ожидают, что европейские великие державы не будут создавать сферы влияния на американском континенте. И «Трамп только что это подтвердил», говорит Анджанс.

«Но Трамп вмешивается только в том случае, если противник слаб и победа гарантирована. В случае с Венесуэлой, очевидно, был какой-то предатель, который раскрыл местонахождение Мадуро... Но надеяться, что Трамп поймает Путина, как Мадуро... Этого не произойдет. Это другая весовая категория. Об этом можно только мечтать», - заключает он.

Историк и политолог Карлис Даукштс в беседе с «nra.lv» выразил уверенность, что причиной широкой и внезапной атаки Трампа на Венесуэлу и ее президента являются не наркотики или что-то еще. «Трампа интересует нефть. Другой интересный момент заключается в том, что Трамп подчеркнул: «Мы будем управлять Венесуэлой». Однако он еще не выбрал какого-либо логичного перехода к управлению Венесуэлой. Смогут ли американцы управлять уже существующей структурой управления? Пусть она и преступна, но это реальная структура. Однако главный посыл Трампа заключается в следующем: «Теперь я правлю миром». И теперь я не дам и пять центов за Канаду или за Гренландию, и его задача — разрушить Европу», — говорит Даукштс.

По информации Даукштса, несколько дней назад Трамп позвонил командующему Сухопутными войсками Украины Сырскому. Состоялся двухчасовой разговор, минуя все дипломатические протоколы и минуя Зеленского. Основные тезисы: Сырского выбрали как мальчика для битья; ты русский, вы один народ, и что ты теперь делаешь; скоро мы раскроем денежные сделки Зеленского.

Дауштс считает, что «кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский: «Потому что с Зеленским может произойти то же самое. Путин же все время повторяет, что Зеленский не был законно избран в государственную администрацию. В Москве внезапно прозвучала мысль: ты, Путин, четыре года мучился с Зеленским, а американцы «разделались» с ним за один день. Насколько далеко продвинулись в этом вопросе переговоры между Трампом и Путиным — я не знаю».

Даукштс иронизирует по поводу международного права, говоря о похищении Мадуро и его жены, поскольку после вторжения России в Украину это так называемое право получило еще один удар. «И этот удар уже становится опасным прецедентом для других стран, – считает Даукштс. - Один политиолог говорит, что теперь нужно начать бояться Путина. Сомневаюсь. Но в то же время ничего нельзя исключать».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?
Важно

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?

Единый по Риге: запомните новый номер телефона
Важно

Единый по Риге: запомните новый номер телефона

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»
Важно

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Читать
Загрузка

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Читать

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Новости Латвии 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Читать

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Читать

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Латышские СМИ 12:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Читать

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

Новости Латвии 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

Читать