Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.

Предупреждение вынесено, поскольку прокуратура усмотрела нарушения запретов, установленных в Законе о политических партиях. Нормы закона предусматривают, что партии в своей деятельности запрещено выступать против независимости Латвии или других демократических государств, их территориальной целостности, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении государственного строя Латвии или другого демократического государства, а также призывать к невыполнению законов.

Политик считает, что никогда не выступал против Латвийского государства или латышского языка. Генеральная прокуратура упрекает его в выражении субъективного мнения о войне в Украине и ситуации русскоязычных жителей в Латвии.

Росликов подчеркнул, что ему вменяется выражение необоснованного мнения, однако субъективному мнению обоснование не требуется.

В его действиях также не установлено преступного поведения, направленного против суверенитета государства, латышского народа и языка, за что полагалось бы суровое наказание.

Политик считает, что запрет говорить на важные для партии темы - это политическая расправа с партией.

Он отмечает, что решение Генеральной прокуратуры можно оценить до начала февраля, и он это сделает. Юридически нет возможности его обжаловать, а только исполнить или не исполнить. Если оно не будет исполнено, то партия будет ликвидирована.