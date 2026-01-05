Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Именно столько смотрителей и ветеринаров понадобилось, чтобы провести «стоматологический приём» для самого грозного обитателя Australian Reptile Park — морского крокодила по имени Элвис.

Самец длиной 4,8 метра страдал от инфекции челюсти. Без лечения воспаление могло закончиться для него смертельно. Но добраться до зубов пациента — задача не из простых: Элвис считается одним из самых опасных крокодилов парка, а возможно и мира!

В руководстве зоопарка признаются: это была самая рискованная операция за всю историю парка. Несколько недель команда тренировалась и отрабатывала план действий — малейшая ошибка могла закончиться трагически.

В день операции трое опытных смотрителей приманили Элвиса кормом. В нужный момент на его верхнюю челюсть набросили верёвку. Пациент, разумеется, был не в восторге — крокодил яростно крутился и сопротивлялся. Лишь после седации ветеринары смогли сделать рентген и осмотреть челюсть.

К счастью, всё оказалось не так страшно. Повреждения зубов оказались менее серьёзными, чем ожидалось. Вместо удаления нескольких зубов врачи лечат воспалённые участки. У крокодилов зубы выпадают сами, а на их месте вырастают новые — через полтора-два года у Элвиса снова будет полный «комплект».

После обследования и лечения крокодил вернулся в свой вольер невредимым. Его состояние стабильное, а визит к стоматологу официально завершён.

Мораль простая: если тебе кажется, что поход к зубному — это стресс,

просто вспомни Элвиса