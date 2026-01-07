США отнимут или купят Гренландию. Что стоит за угрозами Белого дома?

По данным СМИ, на закрытой встрече с членами Палаты представителей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что резкая риторика Белого дома не означает скорого военного вторжения. Логика проста: сначала давление и угрозы, затем сделка. NYT отмечает, что Трамп поручил своей команде подготовить конкретный план покупки.

Параллельно Белый дом публично напоминает: военный вариант не исключён. Покупку называют «приоритетом национальной безопасности» и аргументируют Арктикой, где США хотят сдерживать противников.

На фоне этих заявлений Дания называет давление недопустимым и подчёркивает право острова самому определять будущее. Европейские лидеры также выступили в поддержку Гренландии, дав понять, что разговор о продаже территории союзника по НАТО выглядит как попытка продавить слабое место, а не как дипломатия.

Politico описывает и более «технический» путь: проект соглашения о свободной ассоциации в обход Копенгагена, который может дать США широкую свободу действий на острове в обмен на экономические условия. Для Дании и Гренландии это выглядит как попытка перепрошить статус острова без прямой сделки, но с тем же итогом: контроль.