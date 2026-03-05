Выбросил с балкона: в Риге мужчина убил свою 76-летнюю мать

В ночь на 2 марта в полицию поступил звонок от жителей Латгальского предместья о том, что в квартире произошел конфликт и, возможно, совершено преступление.

В квартире произошел конфликт между мужчиной и его матерью. Мужчина избил свою мать, после чего выбросил ее с балкона четвертого этажа, и женщина скончалась.

В тот момент, когда сотрудники полиции открыли дверь в квартиру, подозреваемый мужчина сам выбросился с балкона, получив различные травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция не получала информации о конфликтах между этими двумя людьми, однако подозреваемый мужчина 1978 года рождения ранее попадал в поле зрения полиции за нападение на представителя власти или другое должностное лицо.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства. По закону за такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором до трех лет.

3 марта подозреваемый был заключен под стражу.

Фото: иллюстративное