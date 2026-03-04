Американские военные высадились в Эквадоре: там то что?

Согласно заявлению Южного командования США, операции начались 3 марта и направлены против преступных организаций, причисленных к террористам. Американское военное командование не сообщило оперативных подробностей, но подчеркнуло совместный характер миссии.

"Мы отдаем должное мужчинам и женщинам вооруженных сил Эквадора за их непоколебимую приверженность этой борьбе, демонстрируя мужество и решимость перед лицом наркотеррористов", - говорится в заявлении генерала морской пехоты Фрэнсиса Донована, возглавляющего Южное командование.

Операция проходит на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Эквадоре, который в последние годы стал ключевым центром кокаинового трафика в США и Европу.



С января 2024 года в стране продолжается внутренний конфликт низкой интенсивности, вызванный наступлением государства на преступные группировки, объявленные внутренними врагами правительством президента Даниэля Нобоа, который в минувший понедельник заявил о намерении сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с картелями.

Во время своего официального визита в Эквадор в сентябре прошлого года госсекретарь США Марко Рубио объявил о включении банд Los Choneros и Los Lobos в список "террористических организаций". Это решение, по мнению Вашингтона, направлено на укрепление правовой базы для борьбы с этими группировками за их центральную роль в наркоторговле, вооруженном насилии и дестабилизации обстановки в стране.

До сих пор военные операции США против наркотрафика во время второго срока президентства Дональда Трампа ограничивались морскими операциями по задержанию подозреваемых преступников, связанных с Венесуэлой, но ни разу не было публичного подтверждения каких-либо действий на земле.

Европейский удар по албанской мафии

В то же время Европол поддержал международную полицейскую операцию в Эквадоре, Бельгии и Нидерландах, которая привела к ликвидации сети кокаиновой торговли, связанной с эквадорским картелем Лос-Лобос и албанскими преступными организациями, действующими на Старом континенте.

В результате расследования было арестовано 16 человек, изъято более четырех тонн кокаина и ликвидирована сложная сеть, связанная с отмыванием денег и коррупцией. Европол выступал в качестве центра обмена оперативной информацией и координации оперативной деятельности.

Испания сыграла ведущую роль благодаря проекту GDIN, возглавляемому Гражданской гвардией, который позволил предупреждать о подозрительных контейнерах и укрепить трансатлантическое сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. "Европол выступил в качестве ключевого информационного центра для обеспечения быстрого и безопасного обмена данными между заинтересованными органами, - говорится в заявлении агентства.

Эти акции отражают беспрецедентную активизацию международного военного и полицейского сотрудничества в Эквадоре, где теперь сходятся стратегия безопасности США и европейское наступление на преступные сети, поставляющие наркотики на рынок ЕС.