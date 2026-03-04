Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Американские военные высадились в Эквадоре: там то что?

Euronews 4 марта, 2026 18:52

Мир 0 комментариев

В Эквадоре американские военные впервые начали наземные военные операции против организаций, связанных с наркоторговлей, в координации с местными властями в рамках более широкого наступления на "наркотерроризм" в Латинской Америке, как его называет Вашингтон.

Согласно заявлению Южного командования США, операции начались 3 марта и направлены против преступных организаций, причисленных к террористам. Американское военное командование не сообщило оперативных подробностей, но подчеркнуло совместный характер миссии.

"Мы отдаем должное мужчинам и женщинам вооруженных сил Эквадора за их непоколебимую приверженность этой борьбе, демонстрируя мужество и решимость перед лицом наркотеррористов", - говорится в заявлении генерала морской пехоты Фрэнсиса Донована, возглавляющего Южное командование.

Операция проходит на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Эквадоре, который в последние годы стал ключевым центром кокаинового трафика в США и Европу. 
 
С января 2024 года в стране продолжается внутренний конфликт низкой интенсивности, вызванный наступлением государства на преступные группировки, объявленные внутренними врагами правительством президента Даниэля Нобоа, который в минувший понедельник заявил о намерении сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с картелями.

Во время своего официального визита в Эквадор в сентябре прошлого года госсекретарь США Марко Рубио объявил о включении банд Los Choneros и Los Lobos в список "террористических организаций". Это решение, по мнению Вашингтона, направлено на укрепление правовой базы для борьбы с этими группировками за их центральную роль в наркоторговле, вооруженном насилии и дестабилизации обстановки в стране.

До сих пор военные операции США против наркотрафика во время второго срока президентства Дональда Трампа ограничивались морскими операциями по задержанию подозреваемых преступников, связанных с Венесуэлой, но ни разу не было публичного подтверждения каких-либо действий на земле.

Европейский удар по албанской мафии

В то же время Европол поддержал международную полицейскую операцию в Эквадоре, Бельгии и Нидерландах, которая привела к ликвидации сети кокаиновой торговли, связанной с эквадорским картелем Лос-Лобос и албанскими преступными организациями, действующими на Старом континенте.

В результате расследования было арестовано 16 человек, изъято более четырех тонн кокаина и ликвидирована сложная сеть, связанная с отмыванием денег и коррупцией. Европол выступал в качестве центра обмена оперативной информацией и координации оперативной деятельности.

Испания сыграла ведущую роль благодаря проекту GDIN, возглавляемому Гражданской гвардией, который позволил предупреждать о подозрительных контейнерах и укрепить трансатлантическое сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. "Европол выступил в качестве ключевого информационного центра для обеспечения быстрого и безопасного обмена данными между заинтересованными органами, - говорится в заявлении агентства.

Эти акции отражают беспрецедентную активизацию международного военного и полицейского сотрудничества в Эквадоре, где теперь сходятся стратегия безопасности США и европейское наступление на преступные сети, поставляющие наркотики на рынок ЕС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать