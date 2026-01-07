Почему помощь людям с инвалидностью зависит от удачи?

Масштаб немалый: в 2024 году в стране было более 221 000 людей с инвалидностью, и с 2018 года их стало больше более чем на 15%. На экспертизу и поддержку государство направило как минимум 1,039 млрд евро, или 6,4% расходов бюджета, самоуправления - ещё как минимум 20 млн евро. Значительная часть денег уходит на пенсии и пособия, а услуги, которые реально помогают жить, получают меньшую долю: уход, транспорт, реабилитация, адаптация жилья.

Даже там, где формально всё по правилам, система буксует. Направления на экспертизу до сих пор готовят на бумаге, а в e-veselība это обещают только к 2029 году. У VDEĀVK нет доступа к данным других учреждений об обследованиях, техсредствах, уходе и реабилитации - сбор информации фактически перекладывают на семейных врачей, увеличивая административную нагрузку.

Переход от медицинского подхода к оценке функционирования по классификации ВОЗ затянулся до 2030 года. Кадровый ресурс тоже трещит: около 60% экспертов работают выше оптимальной нагрузки, решения принимают не всегда в срок. Отдельный якорь - обязанность VDEĀVK продлевать больничные листы после 26 недель: на это ежегодно уходит примерно 4 врачебные нагрузки. Перенос функции в систему здравоохранения, по оценке ревизоров, мог бы сократить задержки решений до 46%.

Неравенство особенно видно в самоуправлениях: объём и доступность услуг зависят от места жительства. Закон о минимальном наборе соцуслуг принят в декабре 2024 года, полностью внедрить его должны до 2029-го, но уже в 2025 году из 7 положенных услуг по всей стране фактически дают только 2. Например, услуга группового дома для людей с нарушениями психического характера есть лишь в 38 самоуправлениях.

Уход и транспорт ревизоры называют слабыми местами. 63,6% детей и 83,2% взрослых с очень тяжёлыми нарушениями, получающих пособие на уход, не пользуются муниципальными услугами ухода. Пособие не покрывает даже средние расходы: они как минимум на 220 евро выше размера выплаты. Транспортная компенсация 105 евро за полгода закрывает лишь малую часть реальных расходов, а адаптация авто слишком узкая, потому что ориентирована главным образом на тех, кто сам водит. Даже парковочную карту человеку оформлять неудобно: её выдаёт CSDD, хотя нужные данные есть у VDEĀVK.

Valsts kontrole передала LM 9 рекомендаций: наладить обмен данными, укрепить возможности VDEĀVK и перенастроить поддержку на реальные нужды людей, а не на формальные галочки.