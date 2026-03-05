Что нам продают под видом гранатов: секреты удачной покупки

«Семь секретов» 5 марта, 2026 07:28

Одним из традиционных фруктов зимнего сезона, который можно найти на прилавках магазинов и в овощных рядах рижского Центрального рынка, является гранат. Именно зимой эти плоды наиболее сочные и спелые. Основной поставщик гранатов в Латвию — Азербайджан. Кроме того, их привозят из Испании, Турции и Израиля. Рассказываем, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать среди множества плодов самый лучший и не потратить деньги зря.

К сведению

Согласно «Википедии», гранат обыкновенный (лат. Punica granatum) представляет собой дерево или древовидный кустарник-многолетник высотой около четырех метров. Растение имеет массивный ствол с шипами, раскидистую крону, желтовато-коричневые ветви и некрупные овальные листья. Цветы — ярко-красные. Период цветения начинается в мае и длится до середины осени.

Плод называется гранатина, с ударением на второй слог. Обычно он красного цвета с буроватым оттенком. В диаметре фрукт в среднем достигает 16 сантиметров. То, что мы едим, — это семена. Каждый плод разделен на 6-12 гнезд, которые отделены друг от друга тонкой пленкой.

В одной гранатине может содержаться до 1 200 семян, и каждое окружено сочной мякотью — главным деликатесом. На вкус гранат сладкий, с приятной кислинкой. Его трудно спутать с каким-либо другим фруктом. Урожайность одного дерева составляет 50-60 килограммов.

Гранат — растение-долгожитель: встречаются деревья возрастом 80 лет, а в естественных условиях они плодоносят в среднем 45-50 лет.

Родина гранатового дерева — Передняя Азия: территории Азербайджана, Армении, Турции, Грузии, Ирана, южные регионы Туркменистана и Афганистана. Гранат обыкновенный произрастает также в южных районах Европы и на западе Азии.

Респект и уважение

Гранат с древних времен пользовался особым почетом. Этот фрукт считался символом любви и прочных брачных уз. Древние греки считали, что он появился из крови бога виноделия Бахуса, когда тот был младенцем, а первое гранатовое дерево посадила богиня Афродита.

С гранатом нередко изображали богиню плодородия Деметру и богиню возрождения Геру. Гомер неоднократно упоминал это дерево в своей легендарной «Одиссее». Киприоты считали гранат символом любви и прочных брачных уз. Фракийцы связывали его с богом Солнца, а персы почитали как символ власти.

В летописях дерево граната впервые упоминалось в 490 году до нашей эры — почти 2 500 лет назад. Греческий ученый Теофраст описал его в своем труде «История растений» за 350 лет до нашей эры. В испанской провинции Гранада фрукт стал настоящей визитной карточкой: здесь произрастало более десятка его видов.

Но не только в Европе гранат был популярен. У буддистов он считается благословенным плодом. Мусульмане видят в нем символ нравственной чистоты. Согласно исламской традиции, этот фрукт рос в раю. В Китае гранат — символ плодородия и изобилия. Иудеи также почитают его как символ святости и богатства. По преданию, в гранате содержится 613 зернышек — по числу заповедей Торы. Гранатовый узор украшал царские одежды и храм царя Соломона.

Изображение граната встречалось на дорогих шелковых и обивочных тканях XV века, а позже появилось и на простых хлопчатобумажных изделиях. Фрукт нередко можно увидеть на картинах известных европейских живописцев, чаще всего в религиозных сюжетах. Гранат считался христианским символом воскресения, поэтому его изображали в руке младенца Иисуса Христа. На картине Сандро Боттичелли «Мадонна Магнификат» Мария протягивает плод своему ребенку, а Альбрехт Дюрер написал портрет императора Максимилиана I, который вместо скипетра держит в руке гранат.

Сегодня изображение граната украшает гербы некоторых стран и городов, а также золотые монеты. В иранском городе Саве установлен памятник гранату, в испанской Гранаде работает гранатовый фонтан, в Иерусалиме можно увидеть огромный мозаичный гранат, а в Азербайджане ежегодно проходит фестиваль граната.

В Турции этот фрукт встречается повсюду — и в садах, и во фруктовых лавках. Часто торговцы предлагают свежевыжатый гранатовый сок. Чтобы приготовить стакан объемом 200 миллилитров, требуется выжать сок из нескольких плодов. Получается очень вкусный и полезный напиток.

Почему он так полезен

В плодах граната содержится множество полезных веществ: глюкоза, фруктоза, танины и витамин С. Богат он и микроэлементами — марганцем, калием, натрием и магнием. Почти 60% массы плода приходится на сок с высоким содержанием антоцианов, которые помогают нейтрализовать воспалительные процессы.

В соке присутствуют яблочная, лимонная и щавелевая кислоты, а также фитонциды. Гранат — один из немногих фруктов, который не только можно, но и рекомендуется употреблять при диабете: он стабилизирует уровень сахара в крови.

Благодаря высокому содержанию железа гранат нередко назначают при анемии. Из кожуры готовят отвары, применяемые при ожогах и проблемах с желудком. В лечебных целях используют и кору корней дерева, из которой делают настои. Зерна граната идут на производство сока и вина, входят в рецепты десертов и салатов.

На Востоке существует традиция подавать гранаты после обильной жирной еды: считается, что гранатовый сок помогает справиться с тяжестью в желудке. Для этого плод мнут руками, затем надрезают кожуру и пьют сок прямо из него.

Полезны и косточки граната. Благодаря обилию клетчатки они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Магний, входящий в их состав, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако злоупотреблять гранатом не стоит: сок содержит вещества, которые могут агрессивно воздействовать на зубную эмаль.

В день рекомендуется съедать не более 150 граммов зерен или выпивать не более 150 миллилитров сока. Осторожность следует соблюдать и людям с повышенной кислотностью желудка.

Из косточек некоторых сортов граната изготавливают косметические средства с антиоксидантными свойствами, в частности кремы, ускоряющие восстановление кожи.

Советы покупателю

На что обратить внимание при покупке граната, чтобы вам достался самый вкусный и ароматный плод?
Вес. Ищите самый тяжелый гранат: чем больше в нем сока, тем он увесистее. Сравнивать фрукты на весах необязательно — достаточно взять несколько плодов одного размера и определить на ощупь, какой из них тяжелее.

Размер и форма. Неспелые гранаты обычно круглые и ровные, как яблоки. По мере созревания их форма меняется: семена наливаются соком, прижимаются к кожуре изнутри и слегка ее «поднимают». Поэтому лучше выбирать плоды не идеально круглые, а с немного угловатыми, «квадратными» очертаниями.

Звук. Постучите пальцами по кожуре. Спелый и сочный фрукт откликнется звонким звуком, а перезревший или недозрелый — глухим. Можно и слегка сжать гранат: если услышите характерный хруст, как будто плод разломили, — значит, фрукт спелый.

Кожура. Она должна быть ровной, однотонной, слегка глянцевой. На ощупь у зрелого граната кожица сухая и немного огрубевшая. Если ощущаются влага и мягкость — плод уже начал портиться. На поверхности не должно быть пятен и повреждений. Слегка надавите на фрукт: если он пружинит — значит, свежий и спелый, а если остаются следы пальцев — гранат лежит уже давно.

Целый гранат можно хранить в холодильнике до двух месяцев. При комнатной температуре его желательно съесть в течение недели. Отделенные зерна граната хранятся в холодильнике около пяти дней, а вот в морозильной камере намного дольше — до года.

Александр ФЕДОТОВ

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

