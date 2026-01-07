Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рак наступает быстрее, чем ожидали. Мир к этому не готов

Редакция PRESS 7 января, 2026 11:31

Наука

Число онкологических заболеваний в мире растёт быстрее, чем предполагали даже пессимистичные прогнозы. По данным нового глобального анализа, опубликованного в журнале The Lancet, количество новых случаев рака с 1990 года более чем удвоилось и в 2023 году достигло 18,5 млн. За тот же период ежегодная смертность выросла на 74 процента — до 10,4 млн человек.

Учёные предупреждают: если ничего не менять, к 2050 году в мире будет фиксироваться более 30 млн новых случаев рака в год, а число смертей может приблизиться к 19 млн. Наибольший рост ожидается в странах с низким и средним уровнем доходов, где системы здравоохранения хуже подготовлены к ранней диагностике и лечению.

Особенно тревожный вывод исследования — около 40 процентов смертей от рака связаны с факторами, которые считаются предотвратимыми. Речь идёт прежде всего о курении, нездоровом питании, ожирении и высоком уровне сахара в крови. Только употребление табака, по оценке авторов, стало причиной каждой пятой смерти от рака в мире.

Хотя в целом возрастные показатели смертности от онкологических заболеваний в последние десятилетия снижаются, этот прогресс распределён крайне неравномерно. В богатых странах показатели улучшаются, тогда как во многих государствах с ограниченными ресурсами и число заболевших, и уровень смертности продолжают расти.

Исследователи подчёркивают, что рост онкологических заболеваний обусловлен не только образом жизни, но и демографическими факторами — увеличением численности населения и старением общества. Однако даже с учётом этого нынешние темпы профилактики и раннего выявления рака явно недостаточны.

По оценке авторов, без срочных мер мир не сможет выполнить даже минимальные цели ООН по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний. Рак уже сегодня становится одной из ключевых угроз глобальному здравоохранению — и в ближайшие десятилетия давление на системы здравоохранения будет только усиливаться.

Вывод учёных звучит жёстко: предотвратить значительную часть смертей возможно уже сейчас, но для этого требуются политические решения, инвестиции в профилактику, доступную диагностику и лечение — особенно в странах, где ресурсов меньше всего.

Главные новости

Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами
Важно

Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами (1)

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?
Важно

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Латышские СМИ

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Важно 13:25

Важно

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

Важно 12:51

Важно

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Наука 12:50

Наука

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

Латышские СМИ 12:06

Латышские СМИ

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

