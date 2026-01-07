Рак наступает быстрее, чем ожидали. Мир к этому не готов

Учёные предупреждают: если ничего не менять, к 2050 году в мире будет фиксироваться более 30 млн новых случаев рака в год, а число смертей может приблизиться к 19 млн. Наибольший рост ожидается в странах с низким и средним уровнем доходов, где системы здравоохранения хуже подготовлены к ранней диагностике и лечению.

Особенно тревожный вывод исследования — около 40 процентов смертей от рака связаны с факторами, которые считаются предотвратимыми. Речь идёт прежде всего о курении, нездоровом питании, ожирении и высоком уровне сахара в крови. Только употребление табака, по оценке авторов, стало причиной каждой пятой смерти от рака в мире.

Хотя в целом возрастные показатели смертности от онкологических заболеваний в последние десятилетия снижаются, этот прогресс распределён крайне неравномерно. В богатых странах показатели улучшаются, тогда как во многих государствах с ограниченными ресурсами и число заболевших, и уровень смертности продолжают расти.

Исследователи подчёркивают, что рост онкологических заболеваний обусловлен не только образом жизни, но и демографическими факторами — увеличением численности населения и старением общества. Однако даже с учётом этого нынешние темпы профилактики и раннего выявления рака явно недостаточны.

По оценке авторов, без срочных мер мир не сможет выполнить даже минимальные цели ООН по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний. Рак уже сегодня становится одной из ключевых угроз глобальному здравоохранению — и в ближайшие десятилетия давление на системы здравоохранения будет только усиливаться.

Вывод учёных звучит жёстко: предотвратить значительную часть смертей возможно уже сейчас, но для этого требуются политические решения, инвестиции в профилактику, доступную диагностику и лечение — особенно в странах, где ресурсов меньше всего.