Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке

-Несколько дней назад я писал что захлопнул дверь машины, ключи остались внутри с включённой сигнализацией. Дело было возле Зума, Кенгарагс, на освещённой стоянке, может быть в 8, или около того, вечера, - рассказывает Михаил.
-Случилась крайне, крайне не приятная ситуация, беда.
Я позвонил в 3 места к открывальщикам дверей, рекламирующим свою работу как круглосуточную. Как SOS, как помощь на дороге.
Первый зарядил 120 евро, второй скромных 150, третий, из плявниеков, 80
Машина 4 Гольф, закрытый на заводскую, не мудрёную, сигналку.
Приехал, отжал, засунул длинную проволочину с крючком, - 80 евро.
Заработал на беде. Беда оценивалась от 80 до 150 евро.
Да, конечно, чел встал с дивана, натянул кальсоны, проехал 20 минут по Риге, потратил бензак. Делов максимум на 30 евриков с бензином\соляркой. Ну фиг с ним, 40.
но 80,120 и, суперзвайгзне, - 150...
Может я чего то не понимаю. Может так и надо, ждать когда другому станет хреново и содрать с него по максимуму?
И я не платную услугу, я про навариться на беде.
Однако комментаторы высказались не особо сочувственно.
-Люди не понимают, что они портят не за пару минут, а за
1. Время которое тратиться в дороге
2. Время которое было потрачено на то чтобы выучить как правильно все сделать
3. Амортизация всего
(автомобиль на котором человек приехал)
(Инструменты которыми производят работу)
-Медиков, надо полагать, так же воспринимаете?
-для вас беда (если это так можно назвать), для человека работа...
-А сколько это должно стоить? 5? 10? Чтобы без «ну ладно». Чужая беда? Это ваша проблема и все не благотворительное общество помогать за спасибо.
Что значит люди не ценят чужое время и навык, а все только должны!
Никто не запрещает и вам научиться и зарабатывать на этом. Ну, или помогать за пятерку
-Вспоминается история про мастера который за 5 ударов молоточком запросил 300тыс. Мораль не в том сколько работа и т.д. занимает времени, а то сколько человек потратил сил и времени этому научится.
А про наваривание на беде - тут уж извините, так было есть и будет, против человеческой природы не попрёшь У людей когда трубу прорывает и они сантехника вызывают чтобы он это максимально быстро отремонтировал чтобы не затопить себя и соседей же тоже должны начать орать какой он плохой и вредный человек? Или когда стоматолог зубы делает чтобы человек не мучался от болей?
-А что мешает пойти в магазин купить линейку и самому открыть? Если все такие умные то можно научиться и потренироваться открывать тачку.
-Я лучше заплачу 150 за 20 мин хорошо сделанной работы, чем 50 за пол дня проведённых у машины.
-Это их работа. Сам был в такой ситуации. 5 минут работы-70 евро. Теперь на опыте, знаю как открывать машину.
-у зубного какие цены?? вы платите за знания и умение.
-Может вы платите человеку за то что он умеет а вы нет в этот момент? Как и с другими профессиями. Вы заплатил за его опыт , открыть дверь, и за свой , не надо забывать ключ в машине если она закрывается сама.
-Мне больше интересно что это за машина, которая закрывается, когда заведена?