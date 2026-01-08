Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке

-Несколько дней назад я писал что захлопнул дверь машины, ключи остались внутри с включённой сигнализацией. Дело было возле Зума, Кенгарагс, на освещённой стоянке, может быть в 8, или около того, вечера, - рассказывает Михаил.

-Случилась крайне, крайне не приятная ситуация, беда.

Я позвонил в 3 места к открывальщикам дверей, рекламирующим свою работу как круглосуточную. Как SOS, как помощь на дороге.

Первый зарядил 120 евро, второй скромных 150, третий, из плявниеков, 80

Машина 4 Гольф, закрытый на заводскую, не мудрёную, сигналку.

Приехал, отжал, засунул длинную проволочину с крючком, - 80 евро.

Заработал на беде. Беда оценивалась от 80 до 150 евро.

Да, конечно, чел встал с дивана, натянул кальсоны, проехал 20 минут по Риге, потратил бензак. Делов максимум на 30 евриков с бензином\соляркой. Ну фиг с ним, 40.

но 80,120 и, суперзвайгзне, - 150...

Может я чего то не понимаю. Может так и надо, ждать когда другому станет хреново и содрать с него по максимуму?

И я не платную услугу, я про навариться на беде.

Однако комментаторы высказались не особо сочувственно.

-Люди не понимают, что они портят не за пару минут, а за

1. Время которое тратиться в дороге

2. Время которое было потрачено на то чтобы выучить как правильно все сделать

3. Амортизация всего

(автомобиль на котором человек приехал)

(Инструменты которыми производят работу)

-Медиков, надо полагать, так же воспринимаете?

-для вас беда (если это так можно назвать), для человека работа...

-А сколько это должно стоить? 5? 10? Чтобы без «ну ладно». Чужая беда? Это ваша проблема и все не благотворительное общество помогать за спасибо.

Что значит люди не ценят чужое время и навык, а все только должны!

Никто не запрещает и вам научиться и зарабатывать на этом. Ну, или помогать за пятерку

-Вспоминается история про мастера который за 5 ударов молоточком запросил 300тыс. Мораль не в том сколько работа и т.д. занимает времени, а то сколько человек потратил сил и времени этому научится.

А про наваривание на беде - тут уж извините, так было есть и будет, против человеческой природы не попрёшь У людей когда трубу прорывает и они сантехника вызывают чтобы он это максимально быстро отремонтировал чтобы не затопить себя и соседей же тоже должны начать орать какой он плохой и вредный человек? Или когда стоматолог зубы делает чтобы человек не мучался от болей?

-А что мешает пойти в магазин купить линейку и самому открыть? Если все такие умные то можно научиться и потренироваться открывать тачку.

-Я лучше заплачу 150 за 20 мин хорошо сделанной работы, чем 50 за пол дня проведённых у машины.

-Это их работа. Сам был в такой ситуации. 5 минут работы-70 евро. Теперь на опыте, знаю как открывать машину.

-у зубного какие цены?? вы платите за знания и умение.

-Может вы платите человеку за то что он умеет а вы нет в этот момент? Как и с другими профессиями. Вы заплатил за его опыт , открыть дверь, и за свой , не надо забывать ключ в машине если она закрывается сама.

-Мне больше интересно что это за машина, которая закрывается, когда заведена?