Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

1. Йосиф Аптс (в прошлом году 2-ое место в этом топе) — -17 386 595 евро

Уже второй год подряд на вершине списка тех, кто понес крупнейшие убытки, находится предприниматель, связанный с фармацевтическим концерном AS Repharm; крупнейшие убытки в прошлом году ему обеспечило принадлежащее ему как единственному владельцу предприятие по управлению недвижимостью SIA J&A, которое завершило год с минусом в 17,62 миллиона евро. Он является единственным владельцем еще трех предприятий, из которых только SIA Soneil Studio работало с прибылью в размере 62 938 евро, а также совладельцем 80% в SIA Senior Service, которое завершило год с прибылью 220 239 евро, в то время как принадлежащее ему на 50% SIA AZ Group завершило год с убытками 119 евро.

2. Наталья Юнеле (-) — -6 745 677 евро

Эта предпринимательница побывала как в списках крупнейших заработавших, так и в ТОП тех, кто потерпел убытки. На этот раз впечатляющие убытки в 11,22 миллиона евро принесла компания по программированию SIA First LatCard, в которой ей принадлежит 60%. Убытки принадлежащего ей на сто процентов SIA VVS Byggnad составили 16 370 евро.

3. Улдис Миеркалнс (-) — -4 835 162 евро

Постоянный участник списка миллионеров неоднократно был среди получателей крупнейшей прибыли, но в топе убыточных оказался впервые. Еще в прошлом году предприниматель получил примерно полмиллиона евро дивидендов от принадлежащего ему на сто процентов предприятия лесного хозяйства и оптовой торговли пиломатериалами SIA Pata, однако именно в прошлом году это предприятие завершило год с убытками в 4,40 миллиона евро. Более того, почти все фирмы, в которых он является участником, утонули в убытках. Исключение составляет только AS Latvijas meži, где ему принадлежит 80,03% и прибыль которой в 2024 году составила 140 383 евро.

4. Александр Минаев (-) — -3 216 183 евро

Этот производитель деревянных поддонов в прошлом году также был в топе крупнейших получателей дивидендов, поскольку SIA Kronus, где ему принадлежит 86,30% капитала, выплатило ему 1,35 миллиона евро дивидендов. Однако в прошлом году это же предприятие пережило убытки в 3,71 миллиона евро. Убытки в размере 6429 евро были также у принадлежащего ему единолично SIA Noble Wine.

5. Юрис Кравалис (-) — -2 926 181 евро

Этого представителя строительного бизнеса мы часто видели в рядах крупнейших заработавших, хотя и до 2023 года его имя иногда фигурировало среди понесших убытки. Принадлежащее ему на сто процентов предприятие по разработке строительных проектов SIA Tehnocentrs завершило прошлый год с убытками в 2,93 миллиона евро. В общей сложности ему принадлежат доли капитала в четырех предприятиях, все из которых в прошлом году утонули в убытках.

6. Рихард Равис (-) — -2 861 489 евро

Сын ветерана списка миллионеров, который, скорее всего, получил миллионерский статус и ранее принадлежавшие отцу предприятия благодаря повышенному интересу правоохранительных органов к его отцу Гунтису Равису, впервые переживает такие впечатляющие убытки. Минус в 2,77 миллиона евро в балансе прошлого года был у принадлежащей ему на сто процентов холдинговой компании SIA Skonto Group. С минусами работали также остальные четыре компании, в которых ему принадлежат доли капитала.

7. Геннадий Шевцов (-) — -2 800 247 евро

Этот ветеран списка миллионеров также впервые переживает такие впечатляющие убытки. Принадлежащая ему на сто процентов компания недвижимости SIA Stiga в прошлом году пережила убытки в размере 2,85 миллиона евро. SIA RFC Holdings, где ему принадлежит 70,02% долей капитала, работала с прибылью в размере 51 127 евро, а прибыль единолично принадлежащей ему SIA Dekoran составила 10 609 евро.

8. Инта Вилде (-) — -2 619 061 евро

После годового перерыва в этот топ возвращается единственная владелица оптового предприятия SIA Norden Group, принадлежащее ей предприятие завершило прошлый год с убытками в 2,61 миллиона евро. Убытки потерпело также другое принадлежащее ей на сто процентов SIA Cargoline Logistic, и они составили 9740 евро.

9. Роберт Юнелис (-) — -2 355 647 евро

Этот предприниматель, когда-то связанный с обанкротившимся развлекательным центром Go Planet, также впервые влез в такие большие убытки. Ему принадлежит 21% SIA First LatCard, которая была соучредителем этого центра и убытки которой в прошлом году достигли 11,22 миллионов евро. В общей сложности ему принадлежат доли капитала в восьми SIA, из которых только четыре завершили год с прибылью.

10. Марис Кейшс (-) — -1 904 670 евро

Бизнес-партнер предпринимателя из Лиепайского края Айгарса Кесенфелдса также является дебютантом этого топа. Крупнейшие убытки ему обеспечил принадлежащий ему на сто процентов поставщик финансовых услуг AS Avole Holdings, который завершил год с убытками в 1,98 миллиона евро. Ему принадлежат еще доли капитала и акции трех компаний, из которых две в прошлом году работали с прибылью.