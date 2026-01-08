Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Редакция PRESS 8 января, 2026 11:33

Важно 0 комментариев

db.lv

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

1. Йосиф Аптс (в прошлом году 2-ое место в этом топе) — -17 386 595 евро

Уже второй год подряд на вершине списка тех, кто понес крупнейшие убытки, находится предприниматель, связанный с фармацевтическим концерном AS Repharm; крупнейшие убытки в прошлом году ему обеспечило принадлежащее ему как единственному владельцу предприятие по управлению недвижимостью SIA J&A, которое завершило год с минусом в 17,62 миллиона евро. Он является единственным владельцем еще трех предприятий, из которых только SIA Soneil Studio работало с прибылью в размере 62 938 евро, а также совладельцем 80% в SIA Senior Service, которое завершило год с прибылью 220 239 евро, в то время как принадлежащее ему на 50% SIA AZ Group завершило год с убытками 119 евро.

2. Наталья Юнеле (-) — -6 745 677 евро

Эта предпринимательница побывала как в списках крупнейших заработавших, так и в ТОП тех, кто потерпел убытки. На этот раз впечатляющие убытки в 11,22 миллиона евро принесла компания по программированию SIA First LatCard, в которой ей принадлежит 60%. Убытки принадлежащего ей на сто процентов SIA VVS Byggnad составили 16 370 евро.

3. Улдис Миеркалнс (-) — -4 835 162 евро

Постоянный участник списка миллионеров неоднократно был среди получателей крупнейшей прибыли, но в топе убыточных оказался впервые. Еще в прошлом году предприниматель получил примерно полмиллиона евро дивидендов от принадлежащего ему на сто процентов предприятия лесного хозяйства и оптовой торговли пиломатериалами SIA Pata, однако именно в прошлом году это предприятие завершило год с убытками в 4,40 миллиона евро. Более того, почти все фирмы, в которых он является участником, утонули в убытках. Исключение составляет только AS Latvijas meži, где ему принадлежит 80,03% и прибыль которой в 2024 году составила 140 383 евро.

4. Александр Минаев (-) — -3 216 183 евро

Этот производитель деревянных поддонов в прошлом году также был в топе крупнейших получателей дивидендов, поскольку SIA Kronus, где ему принадлежит 86,30% капитала, выплатило ему 1,35 миллиона евро дивидендов. Однако в прошлом году это же предприятие пережило убытки в 3,71 миллиона евро. Убытки в размере 6429 евро были также у принадлежащего ему единолично SIA Noble Wine.

5. Юрис Кравалис (-) — -2 926 181 евро

Этого представителя строительного бизнеса мы часто видели в рядах крупнейших заработавших, хотя и до 2023 года его имя иногда фигурировало среди понесших убытки. Принадлежащее ему на сто процентов предприятие по разработке строительных проектов SIA Tehnocentrs завершило прошлый год с убытками в 2,93 миллиона евро. В общей сложности ему принадлежат доли капитала в четырех предприятиях, все из которых в прошлом году утонули в убытках.

6. Рихард Равис (-) — -2 861 489 евро

Сын ветерана списка миллионеров, который, скорее всего, получил миллионерский статус и ранее принадлежавшие отцу предприятия благодаря повышенному интересу правоохранительных органов к его отцу Гунтису Равису, впервые переживает такие впечатляющие убытки. Минус в 2,77 миллиона евро в балансе прошлого года был у принадлежащей ему на сто процентов холдинговой компании SIA Skonto Group. С минусами работали также остальные четыре компании, в которых ему принадлежат доли капитала.

7. Геннадий Шевцов (-) — -2 800 247 евро

Этот ветеран списка миллионеров также впервые переживает такие впечатляющие убытки. Принадлежащая ему на сто процентов компания недвижимости SIA Stiga в прошлом году пережила убытки в размере 2,85 миллиона евро. SIA RFC Holdings, где ему принадлежит 70,02% долей капитала, работала с прибылью в размере 51 127 евро, а прибыль единолично принадлежащей ему SIA Dekoran составила 10 609 евро.

8. Инта Вилде (-) — -2 619 061 евро

После годового перерыва в этот топ возвращается единственная владелица оптового предприятия SIA Norden Group, принадлежащее ей предприятие завершило прошлый год с убытками в 2,61 миллиона евро. Убытки потерпело также другое принадлежащее ей на сто процентов SIA Cargoline Logistic, и они составили 9740 евро.

9. Роберт Юнелис (-) — -2 355 647 евро

Этот предприниматель, когда-то связанный с обанкротившимся развлекательным центром Go Planet, также впервые влез в такие большие убытки. Ему принадлежит 21% SIA First LatCard, которая была соучредителем этого центра и убытки которой в прошлом году достигли 11,22 миллионов евро. В общей сложности ему принадлежат доли капитала в восьми SIA, из которых только четыре завершили год с прибылью.

10. Марис Кейшс (-) — -1 904 670 евро

Бизнес-партнер предпринимателя из Лиепайского края Айгарса Кесенфелдса также является дебютантом этого топа. Крупнейшие убытки ему обеспечил принадлежащий ему на сто процентов поставщик финансовых услуг AS Avole Holdings, который завершил год с убытками в 1,98 миллиона евро. Ему принадлежат еще доли капитала и акции трех компаний, из которых две в прошлом году работали с прибылью.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке
Важно

Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке

В рижском роддоме теперь всё чаще рождаются русские, украинцы, пакистанцы: Херманис
Важно

В рижском роддоме теперь всё чаще рождаются русские, украинцы, пакистанцы: Херманис (5)

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии
Важно

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Новости Латвии 0 комментариев

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Читать
Загрузка

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Читать