Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Несусветный позор экс-владычицы морей: Британия не может защитить Кипр — нет кораблей

Редакция PRESS 5 марта, 2026 17:00

Мир 0 комментариев

На носу британского эсминца Dragon красуется красный дракон, но, похоже, он никого не может больше напугать.

Это позор и скандал, так характеризуют ситуацию британские СМИ. Пять из шести британских эсминцев стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов находились в порту на ремонте, когда база ВВС Великобритании на Кипре подверглась нападению. Только один из этих кораблей, обладающих хорошей ПВО, был полностью готов к боевым действиям в начале кризиса с Ираном, и эксперты предупреждают, что Великобритания не готова к войне, пишет The Sun.

Из шести эсминцев типа 45 только HMS Duncan был готов к выходу в море, как сообщает The Sun. HMS Diamond и HMS Defender в настоящее время проходят длительный ремонт, а HMS Daring полностью выведен из строя уже девять лет. 

НMS Dragon также проходил ремонт — вместе с HMS Dauntless — но официально оба корабля считались боеспособными наряду с HMS Duncan. Британцы хотели послать на Средиземку Dragon, но тут сообращили. что у него в погребах нет запаса ракет. Так что сейчас он срочно возвращается и быстро оснащается ракетами, прежде чем отплыть на Кипр на следующей неделе после атаки дронов на британскую авиабазу га этом острове. Затем Dragon потребуется еще семь дней, чтобы достичь пункта назначения,

А что еж с боеготовым Duncan? А он отправляется для участия в запланированной заранее операции в Арктике под кодовым названием Firecrest (задача - сдерживание России).

Контр-адмирал в отставке Пэрри, заявил The Sun, что эта ситуация является фарсом. «В 1982 году нам потребовалось три дня, чтобы собрать оперативную группу с двумя авианосцами для отправки в Южную Атлантику отбивать Фолкленды. Техническое обслуживание заняло у нас три дня. А сейчас мы не можем вывести ни одного чертового военного корабля за десять дней», - возмущен он.

Бывший командующий Королевским флотом адмирал лорд Уэст сказал газете The Sun, что «нынче между Гибралтаром и Сингапуром нет ни одного британского военного корабля. Это чертовски плохо, не так ли? Наш флот пришел в упадок из-за последовательных сокращений со стороны правительств. Коалиция сократила британские вооруженные силы на треть. Я думаю, что страна не осознает ущерб, нанесенный вооруженным силам».

Бывший министр обороны Пенни Мордаунт также раскритиковала правительство и заявила газете The Sun: «Это скандал, что так много кораблей не находятся в море". 

Отметим, что пока британский корабль готовится к выходу, Франция уже отправила в восточное Средиземноморье авианосец - на защиту британской авиабазы на Кипре, даже Греция выделила несколько фрегатов. А бывшая "Владычица морей" кукует на берегу. Нельсон, поди, переворачивается в гробу. 

 

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

Читать

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Читать

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Читать

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Читать

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Читать

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Читать