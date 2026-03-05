Из шести эсминцев типа 45 только HMS Duncan был готов к выходу в море, как сообщает The Sun. HMS Diamond и HMS Defender в настоящее время проходят длительный ремонт, а HMS Daring полностью выведен из строя уже девять лет.

НMS Dragon также проходил ремонт — вместе с HMS Dauntless — но официально оба корабля считались боеспособными наряду с HMS Duncan. Британцы хотели послать на Средиземку Dragon, но тут сообращили. что у него в погребах нет запаса ракет. Так что сейчас он срочно возвращается и быстро оснащается ракетами, прежде чем отплыть на Кипр на следующей неделе после атаки дронов на британскую авиабазу га этом острове. Затем Dragon потребуется еще семь дней, чтобы достичь пункта назначения,

А что еж с боеготовым Duncan? А он отправляется для участия в запланированной заранее операции в Арктике под кодовым названием Firecrest (задача - сдерживание России).

Контр-адмирал в отставке Пэрри, заявил The Sun, что эта ситуация является фарсом. «В 1982 году нам потребовалось три дня, чтобы собрать оперативную группу с двумя авианосцами для отправки в Южную Атлантику отбивать Фолкленды. Техническое обслуживание заняло у нас три дня. А сейчас мы не можем вывести ни одного чертового военного корабля за десять дней», - возмущен он.

Бывший командующий Королевским флотом адмирал лорд Уэст сказал газете The Sun, что «нынче между Гибралтаром и Сингапуром нет ни одного британского военного корабля. Это чертовски плохо, не так ли? Наш флот пришел в упадок из-за последовательных сокращений со стороны правительств. Коалиция сократила британские вооруженные силы на треть. Я думаю, что страна не осознает ущерб, нанесенный вооруженным силам».

Бывший министр обороны Пенни Мордаунт также раскритиковала правительство и заявила газете The Sun: «Это скандал, что так много кораблей не находятся в море".

Отметим, что пока британский корабль готовится к выходу, Франция уже отправила в восточное Средиземноморье авианосец - на защиту британской авиабазы на Кипре, даже Греция выделила несколько фрегатов. А бывшая "Владычица морей" кукует на берегу. Нельсон, поди, переворачивается в гробу.