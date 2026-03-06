Раскрыта дальность поражения ракет из Ирана: долетит ли до Латвии?

В связи с этим важно оценить возможности Ирана по нанесению ударов на больших расстояниях не только на Ближнем Востоке, но и с точки зрения потенциальных рисков для Европы.

К дальнобойным баллистическим системам Ирана обычно относят ракеты на жидком топливе Khorramshahr, Emad, Ghadr и Sejjil. Публично доступные данные об их дальности и полезной нагрузке в основном основаны на иранских официальных источниках и могут быть преувеличены. Тем не менее считается, что дальность этих ракет составляет около 2000 км.

Баллистическая ракета средней дальности Khorramshahr способна доставлять боевую часть массой 1800 кг на расстояние до 2000 км. При уменьшенной нагрузке её дальность может увеличиваться примерно до 3000 км. Ракеты Emad, Ghadr и Sejjil несут боевые части весом от 750 до 850 кг и имеют дальность около 1700–2000 км.

Из северо-западной части Ирана такие ракеты теоретически могли бы достигнуть Греции, Болгарии и Румынии, где расположены американские военные объекты, а также Украины и Молдовы. Если ракета Khorramshahr действительно способна лететь на 3000 км с облегчённой боевой частью, то значительная часть Европы может оказаться в зоне её досягаемости, включая Германию (потенциально Берлин) и Италию (включая Рим). Однако число подобных ракет в иранском арсенале, вероятно, невелико.

Их перехват в Европе в основном опирался бы на архитектуру противоракетной обороны США, в частности на базу Aegis Ashore в Девеселу, оснащённую перехватчиками SM-3. Дополнительную защиту могут обеспечить эсминцы класса Arleigh Burke, размещённые в Средиземное море. В случае прямой угрозы Германия также могла бы использовать недавно приобретённую систему Arrow 3.

В то же время, расстояние по прямой от Ирана до Латвии составляет примерно 3000–3500 км (от Тегеран до Рига — около 3200 км). Можно с долей уверенности утверждать, что вряд ли до Латвии долетят ракеты из Ирана. Учитывая, что для этого им придется пересечь большую часть европейского континента.

У Ирана имеются и дальнобойные крылатые ракеты, хотя их боевое применение, по-видимому, ограничено или же уровень перехвата настолько высок, что они редко достигают границ стран Ближнего Востока. Один из примеров — ракета Soumar, дальность которой оценивается в 2000–3000 км.

Заявленная дальность иранского ударного беспилотника Shahed-136 достигает 2500 км — это один из самых дальнобойных дронов в иранском арсенале. Дальность беспилотника Arash-2 (также известного как Kian-2) оценивается в 1000–1600 км. Беспилотник с реактивным двигателем Karrar имеет дальность около 1000 км.

Чтобы дроны могли достичь Европы напрямую из Ирана, им пришлось бы пересекать воздушное пространство над Ираком, Сирией и Иорданией, где на пути к Израилю уже было перехвачено множество таких аппаратов. Альтернативные маршруты через Армению, Грузию и Турцию теоретически могли бы обеспечить достаточную оставшуюся дальность для угрозы части Балкан.

Таким образом, хотя часть Европы теоретически находится в зоне досягаемости некоторых иранских систем, реальная вероятность удара зависит от количества ракет, конфигурации их боевой нагрузки, возможных маршрутов полёта и эффективности региональных систем противоракетной обороны.