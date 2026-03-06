Раскрыта дальность поражения ракет из Ирана: долетит ли до Латвии?

Редакция PRESS 6 марта, 2026 09:49

В ходе недавних атак на Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль Иран выпустил более 770 баллистических ракет и свыше 900 беспилотников. Темпы запусков остаются высокими, сообщает Defence Express. Сообщается также, что Тегеран применял дроны для атаки на базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании на Кипре.

В связи с этим важно оценить возможности Ирана по нанесению ударов на больших расстояниях не только на Ближнем Востоке, но и с точки зрения потенциальных рисков для Европы.

К дальнобойным баллистическим системам Ирана обычно относят ракеты на жидком топливе Khorramshahr, Emad, Ghadr и Sejjil. Публично доступные данные об их дальности и полезной нагрузке в основном основаны на иранских официальных источниках и могут быть преувеличены. Тем не менее считается, что дальность этих ракет составляет около 2000 км.

Баллистическая ракета средней дальности Khorramshahr способна доставлять боевую часть массой 1800 кг на расстояние до 2000 км. При уменьшенной нагрузке её дальность может увеличиваться примерно до 3000 км. Ракеты Emad, Ghadr и Sejjil несут боевые части весом от 750 до 850 кг и имеют дальность около 1700–2000 км.

Из северо-западной части Ирана такие ракеты теоретически могли бы достигнуть Греции, Болгарии и Румынии, где расположены американские военные объекты, а также Украины и Молдовы. Если ракета Khorramshahr действительно способна лететь на 3000 км с облегчённой боевой частью, то значительная часть Европы может оказаться в зоне её досягаемости, включая Германию (потенциально Берлин) и Италию (включая Рим). Однако число подобных ракет в иранском арсенале, вероятно, невелико.

Их перехват в Европе в основном опирался бы на архитектуру противоракетной обороны США, в частности на базу Aegis Ashore в Девеселу, оснащённую перехватчиками SM-3. Дополнительную защиту могут обеспечить эсминцы класса Arleigh Burke, размещённые в Средиземное море. В случае прямой угрозы Германия также могла бы использовать недавно приобретённую систему Arrow 3.

В то же время, расстояние по прямой от Ирана до Латвии составляет примерно 3000–3500 км (от Тегеран до Рига — около 3200 км). Можно с долей уверенности утверждать, что вряд ли до Латвии долетят ракеты из Ирана. Учитывая, что для этого им придется пересечь большую часть европейского континента.

У Ирана имеются и дальнобойные крылатые ракеты, хотя их боевое применение, по-видимому, ограничено или же уровень перехвата настолько высок, что они редко достигают границ стран Ближнего Востока. Один из примеров — ракета Soumar, дальность которой оценивается в 2000–3000 км.

Заявленная дальность иранского ударного беспилотника Shahed-136 достигает 2500 км — это один из самых дальнобойных дронов в иранском арсенале. Дальность беспилотника Arash-2 (также известного как Kian-2) оценивается в 1000–1600 км. Беспилотник с реактивным двигателем Karrar имеет дальность около 1000 км.

Чтобы дроны могли достичь Европы напрямую из Ирана, им пришлось бы пересекать воздушное пространство над Ираком, Сирией и Иорданией, где на пути к Израилю уже было перехвачено множество таких аппаратов. Альтернативные маршруты через Армению, Грузию и Турцию теоретически могли бы обеспечить достаточную оставшуюся дальность для угрозы части Балкан.

Таким образом, хотя часть Европы теоретически находится в зоне досягаемости некоторых иранских систем, реальная вероятность удара зависит от количества ракет, конфигурации их боевой нагрузки, возможных маршрутов полёта и эффективности региональных систем противоракетной обороны.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

