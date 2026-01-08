В Швеции задержали 12-летнего киллера: кто и как делает преступников из детей?

Инцидент произошёл в Мальме, где был убит 21-летний мужчина. Как выяснилось, несовершеннолетний специально прибыл в город для выполнения преступного заказа и открыл огонь из движущегося автомобиля. В момент стрельбы жертва находилась в машине вместе с друзьями, из-за чего пуля попала не в того пассажира.

За заказное убийство мальчику пообещали 250 000 крон (примерно 23000 евро).

Полиция оперативно вышла на подозреваемого, однако из-за его возраста он не может быть помещён под стражу. В настоящее время школьник находится дома под опекой, ему предоставлена юридическая помощь.

Комиссар национальной полиции Петра Лунд признала, что впервые слышит о задержании такого юного ребенка по подозрению в убийстве с применением огнестрельного оружия, сообщило шведское радио. Она добавила, что ранее молодых людей такого возраста только подозревали в подрыве взрывных устройств, перевозке оружия и выполнении других задач для различных банд.

Следователь полиции Мальмё Расем Шабиль выразил обеспокоенность тем, что все больше и больше преступников, совершающих насильственные преступления, оказываются несовершеннолетними. «Мы видим, что возраст преступников снижается. У нас были очень молодые правонарушители, особенно в случаях с ручными гранатами», — цитирует его слова Daily Mail.

Он также считает, что в росте числа убийц среди подростков и детей в Швеции виноваты социальные сети, через которые взрослые преступники находят исполнителей своих кровавых замыслов. Между тем, юрист Эвина Четин, написавшая книгу о молодежных бандах, указывает, что до того, как стать наемными убийцами, многие дети начинали продавать наркотики в возрасте 12 или 13 лет. «Это дети-солдаты», — сказала она, сравнивая этих детей с теми, кого используют Исламское государство и христианская экстремистская «Армия сопротивления Господа» во многих частях Африки. «Их используют старшие, которые манипулируют ими. Они добиваются этого с помощью наркотиков, изолируют их от общества. Детьми очень легко управлять, и ужасно, как быстро они могут это сделать».