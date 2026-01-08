Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Швеции задержали 12-летнего киллера: кто и как делает преступников из детей?

Редакция PRESS 8 января, 2026 14:08

Scanpix/ Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

В Швеции полиция установила личность 12-летнего школьника, подозреваемого в заказном убийстве. При этом, по данным следствия, подросток застрелил не того человека,  пишет “Daily Star” со ссылкой на шведские издания “Sydsvenskan” и “Expressen”.

Инцидент произошёл в Мальме, где был убит 21-летний мужчина. Как выяснилось, несовершеннолетний специально прибыл в город для выполнения преступного заказа и открыл огонь из движущегося автомобиля. В момент стрельбы жертва находилась в машине вместе с друзьями, из-за чего пуля попала не в того пассажира.

За заказное убийство мальчику пообещали  250 000 крон (примерно 23000 евро).

Полиция оперативно вышла на подозреваемого, однако из-за его возраста он не может быть помещён под стражу. В настоящее время школьник находится дома под опекой, ему предоставлена юридическая помощь.

Комиссар национальной полиции Петра Лунд признала, что впервые слышит о задержании такого юного ребенка по подозрению в убийстве с применением огнестрельного оружия, сообщило шведское радио. Она добавила, что ранее молодых людей такого возраста только подозревали в подрыве взрывных устройств, перевозке оружия и выполнении других задач для различных банд.

Следователь полиции Мальмё Расем Шабиль выразил обеспокоенность тем, что все больше и больше преступников, совершающих насильственные преступления, оказываются несовершеннолетними. «Мы видим, что возраст преступников снижается. У нас были очень молодые правонарушители, особенно в случаях с ручными гранатами», — цитирует его слова Daily Mail.

Он также считает, что в росте числа убийц среди подростков и детей в Швеции виноваты социальные сети, через которые взрослые преступники находят исполнителей своих кровавых замыслов. Между тем, юрист Эвина Четин, написавшая книгу о молодежных бандах, указывает, что до того, как стать наемными убийцами, многие дети начинали продавать наркотики в возрасте 12 или 13 лет. «Это дети-солдаты», — сказала она, сравнивая этих детей с теми, кого используют Исламское государство и христианская экстремистская «Армия сопротивления Господа» во многих частях Африки. «Их используют старшие, которые манипулируют ими. Они добиваются этого с помощью наркотиков, изолируют их от общества. Детьми очень легко управлять, и ужасно, как быстро они могут это сделать».

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

