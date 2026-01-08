Куда пропали 54 000 евро? Директора Резекненского техникума уволили

Согласно результатам проверки, в период руководства Вирбуле имели место существенные недочёты в ведении бухгалтерского учета, а также недостаточный контроль за использованием финансовых средств и исполнением договорных обязательств.

Расторжение трудового договора осуществляется в соответствии с требованиями Закона о труде. В настоящее время Вирбуле находится на больничном, в связи с чем срок официального уведомления был продлён. До принятия решения ей были представлены материалы проверки, и у неё запросили письменные пояснения по выявленным нарушениям.

Министерство также поручило техникуму усилить систему внутреннего контроля. Соответствующие меры должны быть реализованы до конца марта. С начала текущего года функции бухгалтерского учета Резекненского техникума переданы Государственной казне — это решение направлено на улучшение финансового управления и снижение рисков.

Временно исполняющей обязанности директора назначена заместитель Бениты Вирбуле по вопросам содержания образования и развития Ирена Кройче.

Напомним, что ранее Госконтроль в ходе ревизии установил, что из бюджета Резекненского техникума, возможно, было похищено около 54 000 евро. Как пояснял Госконтроль, предполагаемое мошенничество стало возможно, поскольку при осуществлении переводов не проверялось соответствие названия или имени и фамилии получателя платежа указанному номеру банковского счёта (IBAN). Это позволяло перечислять средства лицам, которым деньги на самом деле не предназначались.