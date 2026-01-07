Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 7. Января Завтра: Digmars, Julians, Rota, Zigmars
Доступность

Привет от Трампа! Топливо в Латвии может подорожать уже в этом году

Редакция PRESS 7 января, 2026 11:29

Важно 0 комментариев

Операция США в Венесуэле стала первым заметным геополитическим потрясением этого года. Однако, как отмечает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис, нефтяной рынок отреагировал неожиданно спокойно: цены на топливо не снизились, а даже немного выросли. По его оценке, реальное влияние этих событий станет заметнее в более долгой перспективе.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире официально подтверждёнными запасами нефти - около 303 млрд баррелей, но одного масштаба запасов недостаточно, чтобы быстро изменить мировой рынок. После смены власти ожидали, что США отменят санкции и венесуэльская нефть быстро увеличит предложение, надавив на цены вниз. На практике этого не произошло.

Экономист называет две причины. Первая - с поправкой на инфляцию мировая цена на нефть сейчас близка к минимальным значениям примерно за последние 20 лет, а предложение всё ещё остаётся избыточным. Поэтому оснований для дальнейшего падения немного, а риски роста, напротив, усиливаются.

Вторая причина - инфраструктура нефтяной отрасли Венесуэлы устарела и требует больших инвестиций, особенно в добычу тяжёлой нефти. Даже если в процесс войдут американские компании, заметные объёмы венесуэльской нефти смогут выйти на глобальные рынки лишь через несколько лет, после восстановления инфраструктуры.

Для Латвии вывод простой: в ближайшее время цены на топливо, вероятно, останутся сравнительно низкими на фоне дешёвой нефти, но минимум, по сути, уже может быть пройден. В этом году средняя стоимость топлива в Латвии, скорее всего, окажется выше прошлогодней ещё и из-за повышения акциза с 1 января. Еврозона и Латвия вряд ли почувствуют резкий эффект сразу - конечные цены у нас в основном зависят от мировых котировок, а восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, если оно начнётся, будет идти постепенно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Важно

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Латышские СМИ

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?
Важно

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Читать
Загрузка

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Читать

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

Важно 12:51

Важно 0 комментариев

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Читать

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Наука 12:50

Наука 0 комментариев

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Читать

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Читать

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

Латышские СМИ 12:06

Латышские СМИ 0 комментариев

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

Читать