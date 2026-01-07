Привет от Трампа! Топливо в Латвии может подорожать уже в этом году

Венесуэла обладает крупнейшими в мире официально подтверждёнными запасами нефти - около 303 млрд баррелей, но одного масштаба запасов недостаточно, чтобы быстро изменить мировой рынок. После смены власти ожидали, что США отменят санкции и венесуэльская нефть быстро увеличит предложение, надавив на цены вниз. На практике этого не произошло.

Экономист называет две причины. Первая - с поправкой на инфляцию мировая цена на нефть сейчас близка к минимальным значениям примерно за последние 20 лет, а предложение всё ещё остаётся избыточным. Поэтому оснований для дальнейшего падения немного, а риски роста, напротив, усиливаются.

Вторая причина - инфраструктура нефтяной отрасли Венесуэлы устарела и требует больших инвестиций, особенно в добычу тяжёлой нефти. Даже если в процесс войдут американские компании, заметные объёмы венесуэльской нефти смогут выйти на глобальные рынки лишь через несколько лет, после восстановления инфраструктуры.

Для Латвии вывод простой: в ближайшее время цены на топливо, вероятно, останутся сравнительно низкими на фоне дешёвой нефти, но минимум, по сути, уже может быть пройден. В этом году средняя стоимость топлива в Латвии, скорее всего, окажется выше прошлогодней ещё и из-за повышения акциза с 1 января. Еврозона и Латвия вряд ли почувствуют резкий эффект сразу - конечные цены у нас в основном зависят от мировых котировок, а восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, если оно начнётся, будет идти постепенно.