Резекне ищет выход: «Gors» — под давлением, СПА — с молотка

По «Gors» министерство просит немедленно передать аудит, полученный в самоуправлении 23 октября 2025 года, и оценку рабочей группы, созданной 1 декабря 2025 года. До 20 января дума должна разъяснить, как контролирует отчёты о финансовой эффективности и достижении целей среднесрочной стратегии. Министр культуры Агнесе Лаце в эфире LTV заявила, что государство уже вкладывалось в «Gors» и ждёт понятного плана.

«Резекне готов платить кредиты», - заявил мэр Александр Барташевичс («Kopā Latvijai»/LPV), добавив, что остаток выплат может быть 3-4 млн евро.

«Наша цель не передать государству, но это наше предложение, если они считают, что мы как самоуправление не можем обеспечить правильное содержание или правильное управление», - сказал Барташевичс.

Отдельная головная боль - СПА центр на ул. Бривибас, 23a. Начальная цена аренды - 3720 евро в месяц, срок договора - 30 лет. Строительство объекта стоило 6,9 млн евро, из них 5,03 млн евро выделил Европейский фонд регионального развития. Самоуправление указывает, что инвестор должен вкладываться в развитие объекта и создавать рабочие места.

На фоне этих решений правительство в конце 2025 года поручило провести переговоры о вариантах управления недвижимостью, где расположен «Gors», а президент Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что зал должен оставаться в публичном управлении. По данным Firmas.lv, оборот «Austrumlatvijas koncertzāle» в 2024 году составил 891 763 евро, убытки - 19 002 евро.