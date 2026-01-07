Пожар в Валкском крае унёс две жизни

В 2:43 VUGD получил вызов в Валкский край - открытым пламенем горело одноэтажное деревянное здание на всей площади 120 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека. В 5:33 распространение огня удалось ограничить. Работы на месте происшествия продолжаются.

Во вторник в 10:51 кулдигские пожарные выехали на улицу Стендес, где в одноэтажном жилом доме горела комната и бытовые вещи на площади 40 квадратных метров. До прибытия VUGD из здания эвакуировались два человека. В 14:39 пожар был ликвидирован.

Рижские пожарные в 13:06 получили вызов на улицу Алтонавас - на первом этаже двухэтажного технического здания горел бункер для пеллет на площади 10 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания четырёх человек, ещё пятеро эвакуировались до прибытия VUGD. Работы на месте происшествия завершились в 15:32.

За прошедшие сутки - со вторника 6:30 до среды 6:30 - VUGD в общей сложности получил 45 вызовов: 11 на тушение пожаров, 26 на спасательные работы, ещё 8 вызовов оказались ложными.