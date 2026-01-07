Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?

В части латышских православных приходов рождественский вечер отмечают 24 декабря - чтобы верующие из смешанных семей не выпадали из общих семейных праздников.

После восстановления независимости в Латвии продвигали идею сделать 7 января государственным выходным. За неё выступали не только «русские партии», например «Согласие», но и представители власти: в 2012 году президент Андрис Берзиньш заявлял, что 7 января заслуживает выходного. Но после вторжения России в Украину, канонического перехода Украинской православной Церкви от Московского патриархата к Константинополю и переноса даты Рождества на григорианский календарь тема в Латвии уже несколько лет не актуальна. При этом часть украинских православных, в том числе с Западной Украины, по-прежнему не желает менять дату.

Разница в датах идёт от реформы 1582 года: часть Церквей её не приняла. Юлианский стиль сохраняют патриархаты России, Сербии, Грузии, Молдовы, Иерусалима и Эфиопии, а часть других Церквей, включая Грецию и Румынию, перешла на новый календарь. Поэтому Рождество отмечают в разные дни, а по юлианскому стилю литургия чаще всего проходит в ночь с 6 на 7 января.

После того как в августе 2023 года на богослужении, снятом Латвийским телевидением в монастыре в Елгавском крае, прозвучала молитва за поддерживающего войну патриарха Кирилла, СМИ запретили митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру публично поздравлять народ с церковными праздниками - так происходит и в этом году. Латвийская православная Церковь формально отказалась от подчинения Московскому патриархату, но канонически остаётся в составе Русской православной Церкви. В рождественском послании митрополит избегал политики, делая упор на веру, мир, любовь и заботу о ближних.