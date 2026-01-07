Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Редакция PRESS 7 января, 2026 12:41

LETA

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Верховный суд указал: при доказывании нарушения KP и апелляционный суд неправомерно использовали материалы, полученные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках оперативных мероприятий - записи тайно прослушанных разговоров и их расшифровки.

KP подчёркивает, что Сенат не оценивал по существу наличие запрещённого картельного соглашения и не анализировал, что без законно полученных в уголовном процессе записей разговоров доказать длительный, скрытый и реализуемый устно сговор фактически невозможно.

«В решении не ставится под сомнение, что эти доказательства получены законно и являются достоверными, однако оценка суда ограничивается лишь формальной проверкой процесса передачи доказательств, фактически оставляя без оценки самое важное - реальные возможности раскрытия и доказывания нарушения», - заявили в KP.
Совет также указывает, что проверил законность и подлинность материалов: оперативные мероприятия проводились с санкции судьи Верховного суда, а записи не были смонтированы или сфальсифицированы и соответствуют фактически состоявшимся разговорам. В KP отдельно отмечают, что суд, по их мнению, не дал более широкой оценки соразмерности, в том числе с учётом общественного интереса: влияние раскрытого строительного картеля на публичные закупки превышало 600 млн евро. KP напоминает: в 2021 году было заявлено о как минимум 70 закупках на общую сумму договоров 687 млн евро, а штрафы десяти компаний составили 16 652 927 евро.

«Именно в результате тесного сотрудничества правоохранительных органов была установлена и остановлена длительная картельная договорённость, которая иначе, учитывая её скрытый характер, практически не поддавалась бы выявлению», - подчёркивают в KP.
KP заявляет, что воспользуется всеми правовыми средствами, чтобы добиться результата, соответствующего общественным интересам, и сохранить эффективность борьбы с картельными соглашениями.

