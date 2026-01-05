"Сегодня Латвии необходимо сделать чёткий выбор — ЗА или ПРОТИВ президента США Трампа, ЗА или ПРОТИВ Республиканской партии США, которая сегодня определяет мировую политику!

Считаю, что президент США Трамп — единственный политик в мире, который может помочь положить конец войне в Украине, поскольку лидеры стран ЕС лишь трусливо продолжают поддерживать войну в Украине, так как их цель — не прекращение войны, а ослабление России за счёт войны в Украине. LPV поддерживает президента США Трампа и проводимую им политику!" - написал Шлесерс в социальной сети Х.

Пылкая речь политика нашла отклик и в сердцах членов движения республиканцев даже в далекой Америке:

- Спасибо за поддержку президента Трампа. Американские патриоты признают, что движение LPV «Латвия прежде всего» является истинным партнером движения MAGA внутри Республиканской партии Соединенных Штатов, - прокомментировали представители движения Republicans for National Renewal.

Тем не менее, комментаторы из Латвии оказались несколько обескуражены таким заявлением Шлесерса и задаются вопросами:

- Логичный вопрос: если Трамп может это прекратить, то почему он этого не делает? И почему нужно быть за него, если он может это прекратить, но не делает?

Звучат и явно негативные комментарии, которые осуждают специальную операцию, которая была проведена в Венесуэле:

- LPV поддерживает незаконное решение? Как "неожидано"

- Российский железнодорожный «патриот» с латвийским паспортом и Трамп с AliExpress. 20 лет в политике — нулевые результаты, нулевая ответственность. Жалко копирует лозунги MAGA, потому что его собственные идеи не стоят ничего.

Не обошлось и упреков в адрес политика, что он в своих публикациях использует иностранные слова:

- Призываю вас писать на латышском, государственном языке. Латышам не обязательно общаться друг с другом на каком-либо иностранном языке, даже на английском! - делает строгое замечание Кристине.