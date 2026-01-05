Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

Редакция PRESS 5 января, 2026 19:44

Важно 0 комментариев

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

"Сегодня Латвии необходимо сделать чёткий выбор — ЗА или ПРОТИВ президента США Трампа, ЗА или ПРОТИВ Республиканской партии США, которая сегодня определяет мировую политику!

Считаю, что президент США Трамп — единственный политик в мире, который может помочь положить конец войне в Украине, поскольку лидеры стран ЕС лишь трусливо продолжают поддерживать войну в Украине, так как их цель — не прекращение войны, а ослабление России за счёт войны в Украине. LPV поддерживает президента США Трампа и проводимую им политику!" - написал Шлесерс в социальной сети Х.

Пылкая речь политика нашла отклик и в сердцах членов движения республиканцев даже в далекой Америке:

- Спасибо за поддержку президента Трампа. Американские патриоты признают, что движение LPV «Латвия прежде всего» является истинным партнером движения MAGA внутри Республиканской партии Соединенных Штатов, - прокомментировали представители движения Republicans for National Renewal.

Тем не менее, комментаторы из Латвии оказались несколько обескуражены таким заявлением Шлесерса и задаются вопросами:

- Логичный вопрос: если Трамп может это прекратить, то почему он этого не делает? И почему нужно быть за него, если он может это прекратить, но не делает?

Звучат и явно негативные комментарии, которые осуждают специальную операцию, которая была проведена в Венесуэле:

- LPV поддерживает незаконное решение? Как "неожидано"

- Российский железнодорожный «патриот» с латвийским паспортом и Трамп с AliExpress. 20 лет в политике — нулевые результаты, нулевая ответственность. Жалко копирует лозунги MAGA, потому что его собственные идеи не стоят ничего.

Не обошлось и упреков в адрес политика, что он в своих публикациях использует иностранные слова:

- Призываю вас писать на латышском, государственном языке. Латышам не обязательно общаться друг с другом на каком-либо иностранном языке, даже на английском! - делает строгое замечание Кристине.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
Важно

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс (2)

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
Важно

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Важно

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Читать
Загрузка

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Читать

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Важно 19:48

Важно 0 комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Читать

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Читать

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Читать

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Читать