«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

Pasaule ir sadalījusies divās daļās, PAR vai PRET Trampu! Vakar visa pasaule tiešraidē vēroja, kā ASV trīs stundās nomainīja režīmu Venecuēlā. ES valstu līderi joprojām klusē, sakot ka viņi neko nav zinājuši! Vakardiena parādīja un pierādīja to, ka ES, diemžēl, ir kļuvusi par…— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) January 4, 2026
"Сегодня Латвии необходимо сделать чёткий выбор — ЗА или ПРОТИВ президента США Трампа, ЗА или ПРОТИВ Республиканской партии США, которая сегодня определяет мировую политику!
Считаю, что президент США Трамп — единственный политик в мире, который может помочь положить конец войне в Украине, поскольку лидеры стран ЕС лишь трусливо продолжают поддерживать войну в Украине, так как их цель — не прекращение войны, а ослабление России за счёт войны в Украине. LPV поддерживает президента США Трампа и проводимую им политику!" - написал Шлесерс в социальной сети Х.
Пылкая речь политика нашла отклик и в сердцах членов движения республиканцев даже в далекой Америке:
- Спасибо за поддержку президента Трампа. Американские патриоты признают, что движение LPV «Латвия прежде всего» является истинным партнером движения MAGA внутри Республиканской партии Соединенных Штатов, - прокомментировали представители движения Republicans for National Renewal.
Тем не менее, комментаторы из Латвии оказались несколько обескуражены таким заявлением Шлесерса и задаются вопросами:
- Логичный вопрос: если Трамп может это прекратить, то почему он этого не делает? И почему нужно быть за него, если он может это прекратить, но не делает?
Звучат и явно негативные комментарии, которые осуждают специальную операцию, которая была проведена в Венесуэле:
- LPV поддерживает незаконное решение? Как "неожидано"
- Российский железнодорожный «патриот» с латвийским паспортом и Трамп с AliExpress. 20 лет в политике — нулевые результаты, нулевая ответственность. Жалко копирует лозунги MAGA, потому что его собственные идеи не стоят ничего.
Не обошлось и упреков в адрес политика, что он в своих публикациях использует иностранные слова:
- Призываю вас писать на латышском, государственном языке. Латышам не обязательно общаться друг с другом на каком-либо иностранном языке, даже на английском! - делает строгое замечание Кристине.