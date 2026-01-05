Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

В ходе визита министр встретится с мэром Резекне Александром Барташевичем, чтобы обсудить ситуацию с концертным залом "Gors".

Лаце уже выразила свою обеспокоенность решением внеочередного собрания участников ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" уволить руководителя "Gors" Диану Зирниню. Министерство культуры призвало Резекненское самоуправление предоставить информацию о ситуации и заверило, что готово принять участие в ее разрешении.

Вместе с Лаце во встрече с Барташевичем примут участие директор департамента самоуправлений Министерства умного управления и регионального развития Виестурс Разумовскис и директор департамента конкурентоспособности бизнеса Министерства экономики Элина Петерсоне.

В 11:00 Резекненское самоуправление приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию в большом зале думы, цель которой - информировать все вовлеченные стороны об актуальных вопросах, связанных с концертным залом "Gors".

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Зирниня была уволена в связи с утратой доверия.

После аудита функций "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненское самоуправление рассматривает возможность смены управления концертным залом "Gors".