Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Редакция PRESS 5 января, 2026 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

В ходе визита министр встретится с мэром Резекне Александром Барташевичем, чтобы обсудить ситуацию с концертным залом "Gors".

Лаце уже выразила свою обеспокоенность решением внеочередного собрания участников ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" уволить руководителя "Gors" Диану Зирниню. Министерство культуры призвало Резекненское самоуправление предоставить информацию о ситуации и заверило, что готово принять участие в ее разрешении.

Вместе с Лаце во встрече с Барташевичем примут участие директор департамента самоуправлений Министерства умного управления и регионального развития Виестурс Разумовскис и директор департамента конкурентоспособности бизнеса Министерства экономики Элина Петерсоне.

В 11:00 Резекненское самоуправление приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию в большом зале думы, цель которой - информировать все вовлеченные стороны об актуальных вопросах, связанных с концертным залом "Gors".

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Зирниня была уволена в связи с утратой доверия.

После аудита функций "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненское самоуправление рассматривает возможность смены управления концертным залом "Gors".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Важно

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
Важно

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?
Важно

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Читать
Загрузка

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Читать

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Важно 19:48

Важно 0 комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Читать

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

Важно 19:44

Важно 0 комментариев

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Читать

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Читать

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Читать