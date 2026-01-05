«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP

«Мы не можем приставить полицейского к каждому, кто запускает фейерверки, но поскольку норма с временными ограничениями на использование пиротехники является новой, нужно понимать, что она должна как-то адаптироваться в обществе, и обществу также необходимо адаптироваться к новому регулированию», — прокомментировал это нововведение в программе TV24 «Dienas personība» заместитель начальника Рижской муниципальной полиции (RPP) Андрей Аронов.

«Там, где люди зафиксированы в “запрещённое время”, далее начинаются соответствующие делопроизводственные процессы. Если удаётся идентифицировать нарушителя, его затем привлекут к ответственности. В пяти случаях лица были задержаны непосредственно в момент запуска — в том числе потому, что использование пиротехники происходило вблизи “чувствительного времени”, а именно около 23:00», — пояснил Аронов, говоря о соблюдении нового регулирования в новогоднюю ночь.

Он также оговорил различные ситуации: «Нужно помнить, что запрет не ориентирован на конкретную дату, но если мы видим, что человек запускает фейерверки, ориентируясь, например, на московское время, и при этом проявляются различные активности, прославляющие государство-агрессора, тогда будет оцениваться и контекст — и в таком случае человек может быть наказан уже за совершенно иные нарушения, а не только за запрещённое использование пиротехники».

Как определить, что запуск фейерверков носит этот самый «чувствительный характер»? Представитель полиции поясняет, что именно поэтому запрет начинается с 22:00: «Бывали вполне житейские ситуации — если человек выбегает и после 23:00, начинает запускать ракеты, взрывать петарды на фоне различных выкриков и лозунгов, тогда становится понятно, кому он посвящает этот фейерверк».

В то же время возможны и другие ситуации — например, когда родители с детьми выходят на улицу значительно раньше полуночи и хотят устроить небольшой семейный салют заранее, чтобы потом уложить детей спать. В таком случае, отмечает Аронов, «также нужно смотреть на контекст», подчёркивая, что «в подобных ситуациях имело место лишь нарушение временного ограничения, и потому санкции дифференцированы».

В новогоднюю ночь Рижская муниципальная полиция в общей сложности получила 46 вызовов, связанных с использованием пиротехники, сообщил в соцсети X вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA). В пяти случаях пользователей пиротехники «поймали с поличным». По остальным случаям будет проведена углублённая проверка, отметил Ратниекс.

Вице-мэр также пообещал, что полный отчёт будет представлен в ближайшее время, когда будет обобщена и информация, присланная жителями по электронной почте. В Рижской муниципальной полиции агентству LETA сообщили, что всего было начато 20 процессов по административным правонарушениям за несоблюдение соответствующих обязательных правил Рижской думы.

Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, согласованные с Рижским самоуправлением, а также на Новый год — однако только в период с полуночи до 1:00.