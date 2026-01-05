Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP

Редакция PRESS 5 января, 2026 18:28

Важно 0 комментариев

Рижская дума перед новогодней ночью приняла решение запретить использование пиротехники в столице в ночное время. Применение фейерверков и сценических пиротехнических изделий на территории Рижского самоуправления на открытом воздухе запрещено с 1 июня по 31 августа с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00.

«Мы не можем приставить полицейского к каждому, кто запускает фейерверки, но поскольку норма с временными ограничениями на использование пиротехники является новой, нужно понимать, что она должна как-то адаптироваться в обществе, и обществу также необходимо адаптироваться к новому регулированию», — прокомментировал это нововведение в программе TV24 «Dienas personība» заместитель начальника Рижской муниципальной полиции (RPP) Андрей Аронов.

«Там, где люди зафиксированы в “запрещённое время”, далее начинаются соответствующие делопроизводственные процессы. Если удаётся идентифицировать нарушителя, его затем привлекут к ответственности. В пяти случаях лица были задержаны непосредственно в момент запуска — в том числе потому, что использование пиротехники происходило вблизи “чувствительного времени”, а именно около 23:00», — пояснил Аронов, говоря о соблюдении нового регулирования в новогоднюю ночь.

Он также оговорил различные ситуации: «Нужно помнить, что запрет не ориентирован на конкретную дату, но если мы видим, что человек запускает фейерверки, ориентируясь, например, на московское время, и при этом проявляются различные активности, прославляющие государство-агрессора, тогда будет оцениваться и контекст — и в таком случае человек может быть наказан уже за совершенно иные нарушения, а не только за запрещённое использование пиротехники».

Как определить, что запуск фейерверков носит этот самый «чувствительный характер»? Представитель полиции поясняет, что именно поэтому запрет начинается с 22:00: «Бывали вполне житейские ситуации — если человек выбегает и после 23:00, начинает запускать ракеты, взрывать петарды на фоне различных выкриков и лозунгов, тогда становится понятно, кому он посвящает этот фейерверк».

В то же время возможны и другие ситуации — например, когда родители с детьми выходят на улицу значительно раньше полуночи и хотят устроить небольшой семейный салют заранее, чтобы потом уложить детей спать. В таком случае, отмечает Аронов, «также нужно смотреть на контекст», подчёркивая, что «в подобных ситуациях имело место лишь нарушение временного ограничения, и потому санкции дифференцированы».

В новогоднюю ночь Рижская муниципальная полиция в общей сложности получила 46 вызовов, связанных с использованием пиротехники, сообщил в соцсети X вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA). В пяти случаях пользователей пиротехники «поймали с поличным». По остальным случаям будет проведена углублённая проверка, отметил Ратниекс.

Вице-мэр также пообещал, что полный отчёт будет представлен в ближайшее время, когда будет обобщена и информация, присланная жителями по электронной почте. В Рижской муниципальной полиции агентству LETA сообщили, что всего было начато 20 процессов по административным правонарушениям за несоблюдение соответствующих обязательных правил Рижской думы.

Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, согласованные с Рижским самоуправлением, а также на Новый год — однако только в период с полуночи до 1:00.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
Важно

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?
Важно

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
Важно

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Читать
Загрузка

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Читать

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Важно 19:48

Важно 0 комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Читать

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

Важно 19:44

Важно 0 комментариев

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Читать

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Читать

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Читать

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Читать