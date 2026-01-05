Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?

© LETA 5 января, 2026 10:00

Важно 0 комментариев

Пожарные обеспокоены тем, что многие жители Латвии по-прежнему не установили детекторы дыма в своих домах. Как показывает опыт, нередко именно из-за их отсутствия предотвратимые пожары становятся разрушительными.

Подводя итоги прошедшего года, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) отмечает, что во многих случаях приходилось тушить пожары в зданиях, где возгорание можно было предотвратить на ранней стадии, если бы там были установлены дымовые детекторы, своевременно предупреждающие об опасности.

Замначальника ГПСС Иварс Накуртс напоминает, что требование об установке детекторов дыма в Латвии действует уже несколько лет.

"С 2020 года во всех жилых помещениях - как в квартирах, так и в частных домах - должны быть установлены дымовые детекторы. Если в жилье нет детектора, это считается нарушением правил пожарной безопасности, за которое может быть применен штраф в размере от 30 до 280 евро. Однако у пожарных нет права входить в частную собственность, и служба не проводит проверки в квартирах - здесь все на совести самих жильцов", - говорит он.

В то же время в регионах ГПСС иногда проводит профилактические беседы с жителями частных домов, напоминая о необходимости детекторов.

Опрошенные "TV3 Ziņas" жители Риги подчеркивают, что установка дымового детектора важна, и у многих это устройство уже есть дома.

"С тех пор как мы переехали в новый дом, детектор у нас есть. Мы установили его сами. Думаю, люди начинают об этом задумываться, когда наступает рождественский сезон со свечами", - говорит рижанка Дайга.

В свою очередь Мадара, приехавшая в гости в Латвию из Нидерландов, отмечает, что в других странах Европы существует иной подход: "В Нидерландах они есть у всех. Там просто нет других вариантов. Владелец жилья рассылает письма и все организует. Это бесплатно. В целях безопасности не помешало бы внедрить это и в Латвии".

(Tv3.lv)

