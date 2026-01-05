Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обмануты почти 100 клиентов: PTAC заблокировал мебельный магазин

5 января, 2026

Центр защиты прав потребителей (PTAC) заблокировал доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщило агентству LETA в PTAC.

Центр принял решение до 30 декабря 2027 года ограничить доступ к интернет-магазину «ormebeles.online», профилям в социальной сети Facebook — «ormebeles.lv», «ormebeles.outlet» и «ormsalons1», а также к профилям на платформе Instagram — «ormebeles» и «ormebeles.outlet».

В PTAC указывают, что решение принято в связи с осуществляемой «Heavenly Furniture» недобросовестной коммерческой практикой, которая создает существенную угрозу коллективным интересам потребителей.

В прошлом году PTAC получил от потребителей 93 жалобы на непоставленные товары, неполученный возврат денежных средств и трудности при связи с компанией. В общей сложности было решено 18 жалоб.

PTAC отмечает, что хозяйственная деятельность компании приостановлена с 26 июня 2025 года. Ранее были заблокированы сайты аналогичного содержания «ormebeles.lv» и «ormebeles.eu». Компания «Heavenly Furniture» создала новый сайт «ormebeles.online», проигнорировав указания PTAC прекратить работу сайта. На сайте действует форма заказа и размещена информация о товарах компании.

Одновременно PTAC призывает потребителей быть осторожными при покупках в интернете и тщательно проверять информацию о продавце перед совершением покупки.

Компания «Heavenly Furniture» зарегистрирована 28 февраля 2024 года. Уставный капитал предприятия составляет один евро, владельцем компании является Артём Берзиньш. В 2024 году оборот компании составил 43 254 евро, а прибыль — 619 евро.

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

