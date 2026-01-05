Обмануты почти 100 клиентов: PTAC заблокировал мебельный магазин

Центр принял решение до 30 декабря 2027 года ограничить доступ к интернет-магазину «ormebeles.online», профилям в социальной сети Facebook — «ormebeles.lv», «ormebeles.outlet» и «ormsalons1», а также к профилям на платформе Instagram — «ormebeles» и «ormebeles.outlet».

В PTAC указывают, что решение принято в связи с осуществляемой «Heavenly Furniture» недобросовестной коммерческой практикой, которая создает существенную угрозу коллективным интересам потребителей.

В прошлом году PTAC получил от потребителей 93 жалобы на непоставленные товары, неполученный возврат денежных средств и трудности при связи с компанией. В общей сложности было решено 18 жалоб.

PTAC отмечает, что хозяйственная деятельность компании приостановлена с 26 июня 2025 года. Ранее были заблокированы сайты аналогичного содержания «ormebeles.lv» и «ormebeles.eu». Компания «Heavenly Furniture» создала новый сайт «ormebeles.online», проигнорировав указания PTAC прекратить работу сайта. На сайте действует форма заказа и размещена информация о товарах компании.

Одновременно PTAC призывает потребителей быть осторожными при покупках в интернете и тщательно проверять информацию о продавце перед совершением покупки.

Компания «Heavenly Furniture» зарегистрирована 28 февраля 2024 года. Уставный капитал предприятия составляет один евро, владельцем компании является Артём Берзиньш. В 2024 году оборот компании составил 43 254 евро, а прибыль — 619 евро.