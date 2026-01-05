Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чтобы люди не замерзли: рижские приюты готовы принять больше бездомных

© LETA 5 января, 2026 17:42

Новости Латвии 0 комментариев

По мере приближения морозов приюты Риги готовы принять большее число бездомных, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

С начала января в среднем в день услугами приютов пользовались 562 человека. Общее количество мест в приютах и ночлежках составляет 655. В настоящее время общий уровень заполняемости достигает 86% от доступного объёма. Департамент благосостояния ежедневно отслеживает динамику числа клиентов и изменения ситуации.

В холодное время спрос на услуги приютов традиционно растёт, однако самоуправление обеспечивает достаточное количество мест, чтобы помощь мог получить каждый, кто в ней нуждается. В приютах, расположенных ближе к центру города, находится больше людей, тогда как в учреждениях за пределами центра имеются свободные места.

Ранее LETA сообщало, что осенью было продлено время работы рижских приютов и ночлежек.

С 1 по 31 октября приюты были открыты с 18:00 до 8:00, с 1 ноября по 1 марта — с 17:00 до 9:00. С 2 марта по 30 апреля приюты будут работать с 18:00 до 8:00.

Если, согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха на улице в 8:00 ниже -10 градусов или ниже 0 градусов при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, приюты работают круглосуточно. Такая норма действует в период с октября по апрель. При неблагоприятных погодных условиях будет обеспечено питание и другие услуги.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни в Латвии, в том числе в Риге, станет холоднее. В свою очередь в четверг в Риге ожидается ясная погода, а минимальная температура воздуха составит около минус 10 градусов.

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

