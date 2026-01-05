Чтобы люди не замерзли: рижские приюты готовы принять больше бездомных

С начала января в среднем в день услугами приютов пользовались 562 человека. Общее количество мест в приютах и ночлежках составляет 655. В настоящее время общий уровень заполняемости достигает 86% от доступного объёма. Департамент благосостояния ежедневно отслеживает динамику числа клиентов и изменения ситуации.

В холодное время спрос на услуги приютов традиционно растёт, однако самоуправление обеспечивает достаточное количество мест, чтобы помощь мог получить каждый, кто в ней нуждается. В приютах, расположенных ближе к центру города, находится больше людей, тогда как в учреждениях за пределами центра имеются свободные места.

Ранее LETA сообщало, что осенью было продлено время работы рижских приютов и ночлежек.

С 1 по 31 октября приюты были открыты с 18:00 до 8:00, с 1 ноября по 1 марта — с 17:00 до 9:00. С 2 марта по 30 апреля приюты будут работать с 18:00 до 8:00.

Если, согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха на улице в 8:00 ниже -10 градусов или ниже 0 градусов при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, приюты работают круглосуточно. Такая норма действует в период с октября по апрель. При неблагоприятных погодных условиях будет обеспечено питание и другие услуги.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни в Латвии, в том числе в Риге, станет холоднее. В свою очередь в четверг в Риге ожидается ясная погода, а минимальная температура воздуха составит около минус 10 градусов.