Деньги на ветер: Кактиньш назвал бессмысленными попытки вернуть уехавших

Эксперт убеждён, что любые попытки вернуть уехавших не дадут эффекта до тех пор, пока государство не разберётся с глубинными причинами, из-за которых люди массово покидают страну.

«Мне кажется, что возвращение реэмигрантов в целом — это пустая история. Там есть отдельные нюансы, но в основном это бессмысленное занятие. Очередной способ проговорить и потратить деньги — с небольшими оговорками», — заявил Кактиньш.

Он признаёт, что отдельные инструменты, к примеру интерактивные карты, могут иметь практическую пользу, однако сухие цифры говорят сами за себя: число уезжающих по-прежнему превышает количество возвращающихся. По словам социолога, власти пытаются лечить внешние проявления проблемы, оставляя без внимания её суть.

«На самом деле уезжают больше, чем возвращаются. Центральный вопрос — почему они уезжают? Если бы удалось понять и оценить причины, по которым люди покидают страну, тогда не было бы и проблемы возвращения», — подчеркнул он.

Вместо масштабных и затратных программ по репатриации Кактиньш призывает сосредоточиться на формировании таких условий жизни, при которых жители Латвии просто перестанут собирать документы и покупать билеты за границу.

«Если эта тема действительно важна, то фокус должен быть направлен на то, почему люди бегут и что именно и каким образом нужно делать, чтобы они перестали уезжать. Тогда проблема возвращения решилась бы сама собой», — пояснил социолог.

По его оценке, ключевой причиной эмиграции остаётся слабое состояние экономики. Без ощутимого роста доходов и чувства стабильности любые инициативы по возвращению соотечественников, по мнению руководителя SKDS, будут напоминать лишь косметический ремонт в доме с разрушающимся фундаментом.