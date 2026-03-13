В Испании власти «измерят ненависть» в соцсетях

О запуске проекта сообщил премьер-министр Педро Санчез во время открытия Международного саммита против онлайн-ненависти и цифровых преследований в Мадриде.

Новая система получила название HODIO (Huella del Odio y la Polarización) — «след ненависти и поляризации». По задумке властей, она будет анализировать, как агрессивные сообщения распространяются по соцсетям и какую роль в этом играют алгоритмы платформ.

По словам Санчеса, интернет давно перестал быть нейтральным пространством.

«Если ненависть сама по себе опасна, то социальные сети превратили её в оружие массовой поляризации, которое постепенно проникает в повседневную жизнь», — заявил премьер-министр.

Система HODIO должна анализировать огромные массивы открытых данных из социальных сетей — отслеживать, как распространяются агрессивные сообщения, какие темы вызывают всплески поляризации и как быстро они набирают охват.

Власти считают, что такие данные помогут лучше понимать цифровые конфликты, бороться с онлайн-травлей и сильнее давить на технологические платформы, чтобы те активнее модерировали контент.

Инициатива стала частью более широкой кампании испанского правительства по усилению контроля над цифровой средой. Особый акцент делается на защите несовершеннолетних.

Ранее Мадрид уже предложил запретить доступ к социальным сетям детям младше 16 лет, что может заставить платформы внедрить более жёсткие системы проверки возраста.

Однако новые инициативы вызывают осторожную реакцию в Брюсселе. В European Commission напомнили, что любые национальные меры регулирования должны укладываться в общеевропейские правила, установленные законом Digital Services Act.

На фоне растущих споров вокруг свободы слова и контроля над интернетом вопрос остаётся открытым:

где заканчивается борьба с онлайн-ненавистью — и начинается контроль над цифровыми разговорами.















