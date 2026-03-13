Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

В Испании власти «измерят ненависть» в соцсетях

Редакция PRESS 13 марта, 2026 15:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Испания готовится запустить новую цифровую систему, которая будет отслеживать и измерять уровень ненависти в социальных сетях.

О запуске проекта сообщил премьер-министр Педро Санчез во время открытия Международного саммита против онлайн-ненависти и цифровых преследований в Мадриде.

Новая система получила название HODIO (Huella del Odio y la Polarización) — «след ненависти и поляризации». По задумке властей, она будет анализировать, как агрессивные сообщения распространяются по соцсетям и какую роль в этом играют алгоритмы платформ.

По словам Санчеса, интернет давно перестал быть нейтральным пространством.

«Если ненависть сама по себе опасна, то социальные сети превратили её в оружие массовой поляризации, которое постепенно проникает в повседневную жизнь», — заявил премьер-министр.

Система HODIO должна анализировать огромные массивы открытых данных из социальных сетей — отслеживать, как распространяются агрессивные сообщения, какие темы вызывают всплески поляризации и как быстро они набирают охват.

Власти считают, что такие данные помогут лучше понимать цифровые конфликты, бороться с онлайн-травлей и сильнее давить на технологические платформы, чтобы те активнее модерировали контент.

Инициатива стала частью более широкой кампании испанского правительства по усилению контроля над цифровой средой. Особый акцент делается на защите несовершеннолетних.

Ранее Мадрид уже предложил запретить доступ к социальным сетям детям младше 16 лет, что может заставить платформы внедрить более жёсткие системы проверки возраста.

Однако новые инициативы вызывают осторожную реакцию в Брюсселе. В European Commission напомнили, что любые национальные меры регулирования должны укладываться в общеевропейские правила, установленные законом Digital Services Act.

На фоне растущих споров вокруг свободы слова и контроля над интернетом вопрос остаётся открытым:
где заканчивается борьба с онлайн-ненавистью — и начинается контроль над цифровыми разговорами.
 
 
 
 
 
 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать