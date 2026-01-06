В Латвии повысили пенсии и пособия: кому и на сколько?

В Министерстве благосостояния подчеркивают: «увеличение помощи вытекает из реформы минимальных доходов, которая предусматривает ежегодный пересмотр порогов минимальных доходов в соответствии с изменениями доходов всех жителей государства. В результате пересмотра этих порогов увеличивается помощь, предоставляемая государством и самоуправлениями в сфере социальной защиты».

Что изменилось с начала 2026 года:

Пороги доходов: Повышен уровень гарантированного минимального дохода (GMI), а также критерии для получения статуса малоимущего или малообеспеченного домохозяйства.

Пенсии и пособия:

Выросли пособия по инвалидности и выплаты для лиц пенсионного возраста. Увеличена минимальная пенсия по инвалидности и база для расчета минимальной пенсии по старости.

Поддержка молодежи:

Выросли пособия для детей, потерявших кормильца, а также единовременные и ежемесячные выплаты сиротам, начинающим самостоятельную жизнь после внесемейной опеки.

Данные изменения проводятся в рамках плана Фонда восстановления ЕС. Реформа направлена на общеевропейский курс по укреплению социальной защиты и реальное улучшение финансового положения жителей Латвии.