«С особой жестокостью». За семь часов смертельных пыток троим дали пожизненный срок

Полный текст приговора был подписан в конце декабря. У участников процесса есть право обжаловать решение в течение 10 рабочих дней со дня, когда приговор стал доступен.

По делу проходили Алина Романенкова, Павел Шалтис и Евгений Богданс. Суд установил, что обвиняемые действовали группой и совершили убийство, связанное с разбоем.

В материалах указано, что в течение не менее семи часов они с короткими перерывами совершали травмирующие действия в отношении потерпевшей. Всего, по выводам суда, было не менее 60 таких действий в отношении человека, находившегося в беспомощном состоянии, что причинило тяжёлые страдания и привело к смерти.

Кроме того, фигурантам вменялось использование платёжного средства потерпевшей.

Суд постановил взыскать компенсацию материального ущерба за похищенное, расходы, связанные с похоронами, и компенсацию морального вреда на сумму 47 850 евро, а также 2150 евро компенсации, выплаченной государством. Дополнительно с осуждённых взысканы процессуальные расходы за работу адвокатов на досудебной стадии. В прениях прокурор просил назначить всем троим пожизненное лишение свободы.