Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Врачи всё чаще фиксируют странную картину: у детей — тошнота, рвота, боли в животе, иногда по ночам. А температуры почти нет. Горло — «нормальное». И вдруг диагноз, который мало кому приходит в голову: стрептококковая ангина.

Да-да. Та самая «стрепта», которую мы привыкли связывать с болью при глотании и красным горлом, этой зимой ведёт себя иначе. По словам педиатров, циркулирующий сейчас штамм всё чаще бьёт не по горлу, а по желудочно-кишечному тракту. Особенно у детей 5–15 лет.

Ребёнка может рвать день за днём, он может выглядеть почти здоровым, есть, играть — и снова внезапный приступ. Родители списывают это на еду, кислотность, вирус. А внутри — бактериальная инфекция, которая без лечения не уйдёт сама.

Но важно знать: стрептококковой инфекцией заражаются не только дети. Взрослые тоже болеют — особенно родители, учителя, люди с ослабленным иммунитетом. У них симптомы нередко стёртые: слабость, боли в животе, тошнота, странное «подташнивает несколько дней». И это часто списывают на стресс, еду или вирус.

Почему так происходит? Врачи объясняют: стрептококк может вызывать воспаление лимфоузлов в брюшной полости и вырабатывать токсины, которые провоцируют рвоту и боль в животе. Это не новая болезнь — но необычная форма, которая легко маскируется под «желудочный вирус».

Есть и другие тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание:

повторяющаяся рвота без явной причины

боль в животе на фоне слабых «простудных» симптомов

увеличение лимфоузлов

мелкая красная сыпь

высокая утомляемость

отсутствие кашля

И ещё один момент, о котором часто не говорят вслух: нелеченная стрептококковая ангина может иметь крайне серьёзные последствия. У детей и взрослых инфекция способна выйти за пределы горла — вызвать воспаление сердца, тяжёлые кожные и системные осложнения, а в редких, но реальных случаях привести к заражению крови. Именно поэтому врачи так настаивают на точной диагностике и полном курсе лечения.

И важный факт: антибиотики здесь действительно работают. В описанных случаях именно лечение стрептококка останавливало рвоту уже через сутки. Но — только если диагноз подтверждён тестом. Давать антибиотики «на всякий случай» нельзя: они могут навредить, если это вирус.

Этой зимой одновременно циркулируют грипп, RSV, COVID-19, норовирус и стрептококк. Иногда — сразу несколько инфекций у одного человека. Поэтому если симптомы странные, повторяются или не укладываются в привычную картину — лучше не гадать, а провериться.

Вывод простой и немного пугающий: не каждая рвота — это желудочный вирус. Иногда это бактерия, которая притворяется «чем-то нестрашным». И ждать, что «само пройдёт», в таких случаях — риск!





