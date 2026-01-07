Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 7. Января Завтра: Digmars, Julians, Rota, Zigmars
Доступность

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Редакция PRESS 7 января, 2026 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Врачи всё чаще фиксируют странную картину: у детей — тошнота, рвота, боли в животе, иногда по ночам. А температуры почти нет. Горло — «нормальное». И вдруг диагноз, который мало кому приходит в голову: стрептококковая ангина.

Да-да. Та самая «стрепта», которую мы привыкли связывать с болью при глотании и красным горлом, этой зимой ведёт себя иначе. По словам педиатров, циркулирующий сейчас штамм всё чаще бьёт не по горлу, а по желудочно-кишечному тракту. Особенно у детей 5–15 лет.

Ребёнка может рвать день за днём, он может выглядеть почти здоровым, есть, играть — и снова внезапный приступ. Родители списывают это на еду, кислотность, вирус. А внутри — бактериальная инфекция, которая без лечения не уйдёт сама.

Но важно знать: стрептококковой инфекцией заражаются не только дети. Взрослые тоже болеют — особенно родители, учителя, люди с ослабленным иммунитетом. У них симптомы нередко стёртые: слабость, боли в животе, тошнота, странное «подташнивает несколько дней». И это часто списывают на стресс, еду или вирус.

Почему так происходит? Врачи объясняют: стрептококк может вызывать воспаление лимфоузлов в брюшной полости и вырабатывать токсины, которые провоцируют рвоту и боль в животе. Это не новая болезнь — но необычная форма, которая легко маскируется под «желудочный вирус».

Есть и другие тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание:

повторяющаяся рвота без явной причины
боль в животе на фоне слабых «простудных» симптомов
увеличение лимфоузлов
мелкая красная сыпь
высокая утомляемость
отсутствие кашля

И ещё один момент, о котором часто не говорят вслух: нелеченная стрептококковая ангина может иметь крайне серьёзные последствия. У детей и взрослых инфекция способна выйти за пределы горла — вызвать воспаление сердца, тяжёлые кожные и системные осложнения, а в редких, но реальных случаях привести к заражению крови. Именно поэтому врачи так настаивают на точной диагностике и полном курсе лечения.

И важный факт: антибиотики здесь действительно работают. В описанных случаях именно лечение стрептококка останавливало рвоту уже через сутки. Но — только если диагноз подтверждён тестом. Давать антибиотики «на всякий случай» нельзя: они могут навредить, если это вирус.

Этой зимой одновременно циркулируют грипп, RSV, COVID-19, норовирус и стрептококк. Иногда — сразу несколько инфекций у одного человека. Поэтому если симптомы странные, повторяются или не укладываются в привычную картину — лучше не гадать, а провериться.

Вывод простой и немного пугающий: не каждая рвота — это желудочный вирус. Иногда это бактерия, которая притворяется «чем-то нестрашным». И ждать, что «само пройдёт», в таких случаях — риск! 
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро
Важно

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро

США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли
Важно

США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Важно

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Читать
Загрузка

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читать

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Читать

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Читать

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Читать

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

Читать