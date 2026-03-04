LAT
Было ваше — стало наше: в Испании «окупасы» захватывают квартиры, сдуру купленные иностранцами (3)

4 марта, 2026 18:07

Представьте: вы возвращаетесь в свою квартиру — и понимаете, что там уже живут другие люди. Замки сменены, вещи вынесены или выброшены, а незнакомцы уверяют, что теперь это их дом. Полиция разводит руками: быстро выселить «жильцов» не получится. Именно так выглядит реальность, с которой сталкиваются владельцы недвижимости в Испании.

Эти незваные жильцы называют себя «окупасами» — людьми, которые самовольно заселяются в чужие дома и квартиры. И хотя звучит это как сюжет триллера, для европейского рынка недвижимости это давно стало серьезной проблемой. Незнакомые люди могут заселиться в квартиру без разрешения собственника — и выселить их быстро бывает почти невозможно. Явление «окупасов» в Испании давно стало одной из самых обсуждаемых проблем рынка жилья.

По данным Министерства внутренних дел Испании, только в 2024 году было зарегистрировано 16 426 случаев незаконного занятия недвижимости — на 7,4% больше, чем годом ранее. Это третий по величине показатель с начала ведения статистики в 2010 году.

При этом проблема распределена по стране неравномерно: Каталония остаётся эпицентром явления — более 7 000 случаев, то есть около 42% всех инцидентов. Далее следуют Андалусия (около 2 200), Валенсийское сообщество (1 700+) и Мадрид (около 1 450).

В целом ежегодно в Испании фиксируется 15–17 тысяч случаев незаконного занятия жилья, и хотя это небольшая доля от общего числа домов, проблема вызывает серьёзный общественный резонанс.

Кто такие «окупасы»

Слово okupa происходит от испанского ocupar — «занимать». Так называют людей, которые самовольно заселяются в чужую недвижимость и живут там без согласия владельца.

Обычно они выбирают:

пустующие квартиры;
инвестиционную недвижимость;
жильё иностранных владельцев;
дома, в которых хозяева появляются редко.

В некоторых случаях жильцы просто взламывают замки. Но нередко всё начинается как обычная аренда: люди заселяются законно, а затем перестают платить и отказываются съезжать.

Испанское законодательство позволяет полиции быстро выселить захватчиков только в первые 48 часов после проникновения. Если это время упущено, владельцу чаще всего приходится обращаться в суд, а процесс может затянуться на месяцы или даже годы.

История Галы: три года борьбы за свою квартиру

Жительница Каталонии Гала купила дуплекс в ипотеку и решила сдавать комнаты. Одна из семей заплатила только за первый месяц проживания.

Когда остальные жильцы съехали, эта семья заняла весь дуплекс. Когда хозяйка пришла за ключами, дверь была заблокирована, а жильцы заявили, что якобы оплатили аренду на полгода вперёд.

Полиция вмешиваться не стала, предложив решать вопрос через суд.

Судебная борьба растянулась на годы: ошибки адвоката, переносы заседаний, заявления жильцов о социальной уязвимости. В день одной из попыток выселения возле дома собралась толпа, которая заблокировала вход. В итоге выселение снова перенесли.

Арт-студия в Барселоне: бизнес оказался захвачен

Россиянка Ирина открыла в Барселоне студию, где проводила мастер-классы по работе с эпоксидной смолой.

После короткой поездки она обнаружила, что внутри живут незнакомые люди. Панорамные окна были закрашены, а помещение заняли мужчина, две женщины и шестеро детей.

Замки оказались взломаны, и студия фактически превратилась в жилое помещение. Теперь хозяйка ждёт решения суда, чтобы вернуть свой бизнес.

Вечеринка в захваченном доме

Иногда ситуации доходят до абсурда. В одном из случаев «окупасы» устроили вечеринку в доме россиян в Испании.

При этом владельцы уже три года пытаются вернуть недвижимость через суд, но жильцы продолжают пользоваться домом как своим.

Новогодний взлом: хозяев арестовали

Ещё одна история произошла в Барселоне с семьёй Олега Покровского. В новогоднюю ночь неизвестные взломали квартиру его матери, выбросили вещи из окна и заселились.

Когда владелец вызвал полицию, выселять захватчиков не стали — среди них была беременная женщина.

Позже Олег и его брат попытались вернуть квартиру самостоятельно. Но полиция приехала по вызову «окупасов». В итоге братьев задержали, а сами жильцы остались в квартире.

Арендаторы перестали платить — и остались жить

Иногда история начинается вполне законно. Одна семья сдала свою квартиру, пока сама переехала за город.

Но арендаторы вскоре перестали платить. Выселить их оказалось непросто: квартира была в ипотеке, а владельцам пришлось одновременно платить кредит и коммунальные услуги.

Суд в итоге принял неожиданное решение — жильцов нельзя выселять, потому что у них есть дети и им негде жить.


Шесть лет ожидания: как хозяин вернул свою квартиру

Житель Каталонии Мануэль сдал квартиру знакомому. Тот вскоре перестал платить аренду и отказывался съезжать.

Судебные разбирательства длились шесть лет.

Ситуация изменилась только тогда, когда Мануэль узнал из соцсетей, что жильцы уехали отдыхать. Он воспользовался моментом и проник в квартиру, несмотря на сменённые замки и сигнализацию.

Внутри оказался полный беспорядок. После этого владелец убрал квартиру и установил дополнительную защиту.

...Тема «окупасов» остаётся одной из самых обсуждаемых на испанском рынке недвижимости — особенно среди иностранных инвесторов и владельцев жилья.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (3)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

