Эти незваные жильцы называют себя «окупасами» — людьми, которые самовольно заселяются в чужие дома и квартиры. И хотя звучит это как сюжет триллера, для европейского рынка недвижимости это давно стало серьезной проблемой. Незнакомые люди могут заселиться в квартиру без разрешения собственника — и выселить их быстро бывает почти невозможно. Явление «окупасов» в Испании давно стало одной из самых обсуждаемых проблем рынка жилья.

По данным Министерства внутренних дел Испании, только в 2024 году было зарегистрировано 16 426 случаев незаконного занятия недвижимости — на 7,4% больше, чем годом ранее. Это третий по величине показатель с начала ведения статистики в 2010 году.

При этом проблема распределена по стране неравномерно: Каталония остаётся эпицентром явления — более 7 000 случаев, то есть около 42% всех инцидентов. Далее следуют Андалусия (около 2 200), Валенсийское сообщество (1 700+) и Мадрид (около 1 450).

В целом ежегодно в Испании фиксируется 15–17 тысяч случаев незаконного занятия жилья, и хотя это небольшая доля от общего числа домов, проблема вызывает серьёзный общественный резонанс.

Кто такие «окупасы»

Слово okupa происходит от испанского ocupar — «занимать». Так называют людей, которые самовольно заселяются в чужую недвижимость и живут там без согласия владельца.

Обычно они выбирают:

пустующие квартиры;

инвестиционную недвижимость;

жильё иностранных владельцев;

дома, в которых хозяева появляются редко.

В некоторых случаях жильцы просто взламывают замки. Но нередко всё начинается как обычная аренда: люди заселяются законно, а затем перестают платить и отказываются съезжать.

Испанское законодательство позволяет полиции быстро выселить захватчиков только в первые 48 часов после проникновения. Если это время упущено, владельцу чаще всего приходится обращаться в суд, а процесс может затянуться на месяцы или даже годы.

История Галы: три года борьбы за свою квартиру

Жительница Каталонии Гала купила дуплекс в ипотеку и решила сдавать комнаты. Одна из семей заплатила только за первый месяц проживания.

Когда остальные жильцы съехали, эта семья заняла весь дуплекс. Когда хозяйка пришла за ключами, дверь была заблокирована, а жильцы заявили, что якобы оплатили аренду на полгода вперёд.

Полиция вмешиваться не стала, предложив решать вопрос через суд.

Судебная борьба растянулась на годы: ошибки адвоката, переносы заседаний, заявления жильцов о социальной уязвимости. В день одной из попыток выселения возле дома собралась толпа, которая заблокировала вход. В итоге выселение снова перенесли.

Арт-студия в Барселоне: бизнес оказался захвачен

Россиянка Ирина открыла в Барселоне студию, где проводила мастер-классы по работе с эпоксидной смолой.

После короткой поездки она обнаружила, что внутри живут незнакомые люди. Панорамные окна были закрашены, а помещение заняли мужчина, две женщины и шестеро детей.

Замки оказались взломаны, и студия фактически превратилась в жилое помещение. Теперь хозяйка ждёт решения суда, чтобы вернуть свой бизнес.

Вечеринка в захваченном доме

Иногда ситуации доходят до абсурда. В одном из случаев «окупасы» устроили вечеринку в доме россиян в Испании.

При этом владельцы уже три года пытаются вернуть недвижимость через суд, но жильцы продолжают пользоваться домом как своим.

Новогодний взлом: хозяев арестовали

Ещё одна история произошла в Барселоне с семьёй Олега Покровского. В новогоднюю ночь неизвестные взломали квартиру его матери, выбросили вещи из окна и заселились.

Когда владелец вызвал полицию, выселять захватчиков не стали — среди них была беременная женщина.

Позже Олег и его брат попытались вернуть квартиру самостоятельно. Но полиция приехала по вызову «окупасов». В итоге братьев задержали, а сами жильцы остались в квартире.

Арендаторы перестали платить — и остались жить

Иногда история начинается вполне законно. Одна семья сдала свою квартиру, пока сама переехала за город.

Но арендаторы вскоре перестали платить. Выселить их оказалось непросто: квартира была в ипотеке, а владельцам пришлось одновременно платить кредит и коммунальные услуги.

Суд в итоге принял неожиданное решение — жильцов нельзя выселять, потому что у них есть дети и им негде жить.



Шесть лет ожидания: как хозяин вернул свою квартиру

Житель Каталонии Мануэль сдал квартиру знакомому. Тот вскоре перестал платить аренду и отказывался съезжать.

Судебные разбирательства длились шесть лет.

Ситуация изменилась только тогда, когда Мануэль узнал из соцсетей, что жильцы уехали отдыхать. Он воспользовался моментом и проник в квартиру, несмотря на сменённые замки и сигнализацию.

Внутри оказался полный беспорядок. После этого владелец убрал квартиру и установил дополнительную защиту.

...Тема «окупасов» остаётся одной из самых обсуждаемых на испанском рынке недвижимости — особенно среди иностранных инвесторов и владельцев жилья.