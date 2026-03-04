Учёные бьют тревогу: к 2040 году ожирением будут страдать сотни миллионов…детей

По данным World Obesity Federation, к 2040 году около 227 миллионов детей в возрасте от 5 до 19 лет могут страдать ожирением. При этом более 500 миллионов детей будут иметь избыточный вес.

Для сравнения: в 2025 году около 180 миллионов детей уже страдали ожирением.

Исследование показывает, что наиболее сложная ситуация складывается в Китае, где уже сейчас насчитывается около 62 миллионов детей с высоким индексом массы тела.

На втором месте Индия — 41 миллион, на третьем США — 27 миллионов.

Эксперты объясняют, что ожирение определяется индексом массы тела. Если показатель BMI превышает 30, человека относят к категории ожирения, а при значении выше 25 — к избыточному весу.

По прогнозам исследователей, последствия могут проявляться уже в школьном возрасте. К 2040 году около 120 миллионов детей могут иметь первые признаки хронических заболеваний, связанных с высоким BMI.

В Великобритании, например, уже около 3,8 миллиона детей имеют высокий индекс массы тела — это один из самых высоких показателей в Европе.

Авторы доклада отмечают, что быстрее всего число детей с ожирением растёт в странах со средним и низким уровнем доходов.

Эксперты считают, что ситуацию могут изменить меры на уровне государств — например, ограничения рекламы вредной еды, налоги на сладкие напитки и поддержка более активного образа жизни.





